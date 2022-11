Ferdinand Ebner: Der sich allem Widersetzende

Schon der Beginn der Beziehung zwischen dem herausragenden Vertreter des dialogischen Denkens, der 1882 in Wr. Neustadt geboren wurde und schon in jungen Jahren an schweren Depressionen litt, und der Wienerwaldgemeinde stand unter keinem guten Stern.

Nur widerwillig trat Ebner 1912 seine Stelle als Lehrer an der Volksschule Gablitz an. Wiewohl er die Schönheit der Natur in seinen Texten immer wieder euphorisch lobte, fehlte ihm das kulturelle Angebot Wiens. Er wurde zu einem Teil der dortigen Kultur- und Kaffeehausszene und begeisterte sich etwa für „Die Fackel“ von Karl Kraus. In Gablitz wohnte er im damaligen Bürgermeisterhaus, heute bekannt als Brandfellnerhaus, in dem er, direkt über dem jetzigen Dorfcafé – damals noch eine Greißlerei – auch seine Werke verfasste.

Erstmalige Teilnahme am UN-Welttag der Philosophie

An eben jenem Ort gab es am vergangenen Donnerstag eine Lesung im Rahmen des Welttages der Philosophie, dessen Inhalt das 6. Fragment von Ebner über die Sinne war. Durch die Veranstaltung mit dem Thema „Weltanschauung“ führte Herbert Limberger von der Internationalen Ferdinand-Ebner -Gesellschaft, der dem Vorstand angehört. Von dieser Position aus kämpft er für jenen Platz im Bewusstsein der Menschen, der Ebner, der sich schon zu Lebzeiten mit oft harscher Kritik konfrontiert sah, seiner Meinung nach zusteht. „Man gebraucht Ebner, aber man zitiert ihn nicht“, sieht Limberger eines der Probleme bei der Rezeption von dessen Werken. Dieser Umstand bedinge, dass Ebner in Österreich nicht sonderlich populär ist.

Internationale Erfolge auf Österreich übertragen

Dem ist jedoch nicht überall so. In anderen Ländern, etwa in Italien, Japan oder Polen, erschienen in letzter Zeit einige neue Bücher und Aufsätze. Auch in den USA konnte, 110 Jahre nach der Versetzung Ebners nach Gablitz, erstmals ein Werk publiziert werden. Das Erste überhaupt in englischer Sprache. Es tut sich also etwas bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades eines Meisters im Aufzeigen von Gedanken.

Denn darin, also beim An-die-Wand-Werfen von Bildern in wenigen Worten, nicht im Ausformulieren, sieht Limberger die große Stärke Ebners. Damit auch in seiner Wienerwaldheimat, in der er 1931 mit nur 49 Jahren an Tuberkulose starb, etwas weitergeht, hofft Herbert Limberger auf mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand: „Schon 1981 war ein Doku-Zentrum geplant. Auch dass der Nachlass im Innsbrucker Brenner-Museum liegt, ist ein Problem. Zumindest Hinweisschilder bei seinem Grab auf dem Gablitzer Friedhof wären wünschenswert. Da verpassen wir einiges.“

Auf dass eines Tages eine der größten Persönlichkeiten Gablitz‘, deren Werk sich so schwer erschließen lässt und die auch politisch, zwischen Sympathie für den Sozialismus und christlichem Weltbild, kaum einzuordnen ist, nicht nur mittels Straßennamen im Zentrum der Gemeinde vertreten ist, sondern auch im Bewusstsein der Menschen einen Platz einnimmt.

