Robert Grass: „Sehe keine Konkurrenz zu Supermärkten“

Seit vier Jahren wird diese als Ein-Personen-Unternehmen von Robert Grass geführt. Er bietet vor allem besondere Bioprodukte an. Eine Konkurrenz zu den Supermärkten sieht er nicht, die seine Klientel eine andere sei. „Die Preise bei den Bioprodukten sind nicht so gestiegen, wie die Supermarkt-Preise“, weiß Grass, der den regionalen Bauern jenen Preis bezahlt, „den die Bauern gerne hätten“. Seine Bioprodukte seien auch mit jenen von Spar oder Rewe nicht zu vergleichen. „Bio ist nicht gleich bio“, meint Grass, der die Preise bei seinen Produkten nicht erhöht hat.

Nur im Gastrobereich ist es ein bisschen teurer geworden. „Ein Achtel kostet jetzt um 30 Cent mehr“, berichtet der Unternehmer. Ein Problem ist für ihn allerdings schon, dass er keine Förderungen oder Zuschüsse bekommt. „Als kleines Unternehmen gibt es leider kaum Möglichkeiten, da ich unter sämtliche Grenzen falle“, teilt Grass mit.

Weder einen Supermarkt noch einen Nahversorger gibt es in der Region nur in Wolfsgraben. Die Gemeinde möchte aber wieder eine Nahversorgung in den Ort bringen. „Die Suche nach einem passenden Angebot für die Bevölkerung läuft. Die Bestrebungen sollen bis Ende des Jahres fruchten“, teilt Bürgermeisterin Claudia Bock mit. Sie möchte aber besonders auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit achten. Das solle ein längerfristiges Angebot werden, dann ist die Gemeinde auch bereit Unterstützung zu leisten, sagt Bock im Gespräch mit der NÖN. Jedenfalls will die Gemeinde potenzielle Betreiber stärker umwerben. Es wird ein Schreiben zur Bewerbung auch auf der Gemeindehomepage abrufbar sein.

