Friseur Rainer feiert 75-Jahr-Jubiläum

Im Jahr 1948 gründeten Maria und Josef Rainer den Friseurbetrieb in Gablitz. 1980 übernahmen Josef und Sylvia Rainer das Geschäft und verlegten es damals von der Hauptstraße in die Kirchengasse. 2009 übernahm die jetzige Inhaberin Manuela Rainer den Betrieb, der unter ihrer Führung in die Linzerstraße 64, direkt an der Bundesstraße übersiedelte. „Auch meine Tochter ist bereits in unserer Branche tätig, somit sind wir seit vier Generationen ein Familienbetrieb“, so Manuela Rainer. Zum 75-jährigen Jubiläum gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.