Getränkehersteller Höllinger feiert 25 Jahre

Begonnen hat alles 1998 in Gerhard Höllingers Wohnung. „Fast schon typisch für ein Start-up fand die Gründung der Firma in meiner damaligen Wohnung im 14. Bezirk statt“, erzählt der Fruchtsaft-Pionier, der 1998 die Marktlücke erkannte, dass in den Supermarktregalen der naturtrübe, direkt gepresste Apfelsaft fehlt. Und so machte sich der ehemalige Produktmanager an die Entwicklung mit Äpfeln aus der Steiermark. Wert gelegt hat er dabei auf einfache und köstliche Rezepturen ohne Zusatzstoffe. „Die damaligen Grundwerte - Einfachheit, Natürlichkeit und Beweglichkeit - stehen auch heute noch im Fokus“, erklärt Höllinger.

Dass sich das Unternehmen dann in Pressbaum angesiedelt hat, hatte vor allem persönliche Gründe. „Im Jahr 2000 haben wir privat unser Haus in Pressbaum gebaut. Mir war damals schon klar, dass ich auch meine Firma in meiner Nähe haben möchte. Das hat sich bis heute als gute Entscheidung erwiesen“, so Höllinger.

Der Standort in Pressbaum habe sich bewährt. „Pressbaum hat eine perfekte Lage: Nahe zu Wien und doch ländlich. Es sind die Anbindung und gleichzeitig die wunderschöne Natur, die mir persönlich sehr wichtig sind. Ganz zu schweigen vom Weitblick am Karriegel“, sagt Höllinger, der diesen Standort nicht missen möchte.

Bio-Bereich: 50 Prozent der Umsätze gehen ins Ausland

Höllinger ist aber nicht nur in Österreich bekannt, er beliefert auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wichtigste Exportländer sind Deutschland, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Portugal, Italien, Polen, Slowakei, Belgien, die Tschechische Republik und Katar. „Letztes Jahr lag der Exportanteil bei rund einem Drittel vom Gesamtumsatz. Im Bio-Bereich gehen durchschnittlich sogar 50 Prozent der Umsätze ins Ausland. Das Bio-Fruchtsaft-Sortiment findet sich zum Beispiel bei Carrefour in Dubai und das Bio-Schulsaft-Sortiment bei Geant in Doha wieder“, ist Höllinger stolz. Er prognostiziert, dass dieser Anteil noch steigen werde, so dass dieser den österreichischen Umsatz mit der Lebensmitteleinzelhandel-Konzentration übertreffen wird. „Wir wollen die Internationalität weiter auszubauen und zur Nummer Eins Bio-Marke im Getränkebereich in ganz Europa sowie im Nahen Osten zu avancieren“, gibt Höllinger das Ziel vor.

Zum Jubiläum hat der Getränkehersteller natürlich auch ein neues Produkt entwickelt: den Apfel-Ingwer-Saft. „Diese Neuheit ist scharf und heizt ordentlich ein“, lacht Höllinger abschließend.

