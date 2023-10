Purkersdorfer Jürgen Sykora: „Der Mensch steht im Fokus"

"Die größte Herausforderung im Leben ist eine gute Kommunikation. 90 Prozent der Missverständnisse entstehen durch fehlerhafte Gesprächsführung oder weil der Mensch zu wenig in den Mittelpunkt gestellt wird", so Steuer- und Unternehmensberater Jürgen Sykora. Der stellvertretende Obmann der Wirtschaftskammer Purkersdorf ist seit Mai 2022 auch österreichweiter Berufsgruppen-Obmann der Steuerberater und leitete davor rund zehn Jahre die Junge Wirtschaft in Purkersdorf. Zudem ist er in der Dachdeckerei, Spenglerei und dem Elektrik-Unternehmen Schraik beteiligt und im Handwerksbetrieb als Geschäftsführer tätig.

Kreativkopf Oliver Zehner

Vor drei Jahren schloß sich der dynamische 41-jährige mit weiteren drei Kollegen aus Niederösterreich , die ebenfalls alle Steuerberatungs-Kanzleien führen und von denen zwei auch Unternehmensberater sind, zum Netzwerk Pfeilgrau zusammen. Vor wenigen Monaten wurde dieses durch die Kooperation mit dem Purkersdorfer psychosozialen Unternehmensberater Oliver Zehner zu Pfeilgrau Advisory erweitert. "Oliver ist unser Kreativkopf, er bringt den ganzheitlichen Ansatz in unsere Branchenerfahrung ein", so Sykora.

Mit Energie und neuen Dynamiken können Knoten gelöst werden. Harald Schachl

Die Grundidee für die Pfeilgrau-Beratergruppe entstand aus einem Best Practice -Projekt zu betrieblicher Gesundheitsförderung, das über das Programm Fit to Work mit Zehner als Lebens- und Sozialberater erfolgreich umgesetzt und ausgezeichnet wurde. Auch Harald Schachl, Pfeilgrau-Partner mit Kanzlei in Bad Vöslau, schätzt die Verbindung der Berufsgruppen Steuerberater, Unternehmensberater und Lebens- und Sozialberater. "Oliver Zehner ist geschult, Probleme unter der Oberfläche zu erfassen, er spürt mit hoher emotionaler Intelligenz in Leute hinein und bricht Themen auf", so Schachl. Und weiter: "Das kann in einer Runde provokant sein, aber es kommen Energien und neue Dynamiken hinein, mit denen Knoten gelöst werden können, vor allem auch, wenn man am Menschen dran bleibt. Dann entsteht ein Mehrwert, wenn alle kooperieren."

Unternehmenskulturen konstruktiv verändern

Drei Fokusgruppen werden in Prozessen begleitet: Kanzleien und Freie Berufe, Handwerksbetriebe sowie Gemeinden. Meist startet der Beratungsweg mit einem Workshop, den je ein Unternehmensberater sowie Zehner gestalten. "Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus dabei auf dem Menschen, auf Mitarbeiter- oder Team-Konflikten, die großteils durch Fehler in der Kommunikation entstanden sind und wo es darum geht, Stress rauszunehmen und die Unternehmenskultur konstruktiv zu verändern", erläutert Jürgen Sykora. Auch Nachbesetzungen, Gewinnung neuer Mitarbeiter oder das Firmenansehen sind oftmals auftauchende Themen, die nach Verbesserung verlangen. Handwerksbetriebe etwa müssten vielfach erst lernen, über das Gute, das sie tun, zu reden. Der Vorteil vieler KMUs gegenüber Konzernen sei wiederum, dass sie nah am Mitarbeiter dran sind und viele persönliche Bindungen bestehen.

Sinnstiftende Werte

"Die jüngsten Berufseinsteiger fordern auch die Arbeitgeber, da ihr Fokus nicht primär auf der Karriere liegt sondern sie diesen häufig auf sinnstiftende Werte legen", ergänzt er. Oftmals geht es auch darum, sichtbar zu machen, was in einem Unternehmen oder Team bereits vorhanden ist, aber zu wenig beachtet oder erkannt wurde. Oder, ganz generell, die Denk- und Herangehensweise zu öffnen: "Ich beschäftigte etwa eine blitzgescheite Ukrainerin, die ihre Deutschkenntnisse beim Sprechen noch vertiefen muss. Da geht es um das Dahinterschauen als Arbeitgeber und um Inklusion", führt Sykora beispielgebend an. Erfahrung aus eigenen Unternehmen bringt das Qualitäts-Netzwerk mit insgesamt 54 Mitarbeitern genügend ein, alleine 30 davon beschäftigt Sykora in Purkersdorf. Seit Mai hat die Pfeilgrau Advisory-Gruppe bereits etwa 30 Beratungen und 15 Workshops durchgeführt.

"Ich habe die Gründung verfolgt", berichtet auch Frau in der Wirtschaft Astrid Wessely, die Sykora aus persönlichen Kooperationen als Architektin sowie durch die Zusammenarbeit in Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund seit über zehn Jahren kennt. "Jürgen ist wertschätzend, er nimmt Emotionen raus, bringt Klarheit rein und arbeitet sehr strukturiert und zielorientiert", ergänzt sie. Und betont abschließend: "Oft sind es neben einer tiefgehenden Teamanalyse auch die kleinen Rädchen, an denen man schrauben kann, etwa einfache Tipps oder Änderungen für eine bessere Sichtbarkeit einzelner oder des Firmenauftritts."