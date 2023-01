Aufregung um Wasserbehälter in Haitzawinkel

Werbung

„Wie lange haben wir dieses verschmutzte Wasser getrunken“, fragt sich Wolfgang Kalchhauser, Stadtrat der Bürgerliste WIR!. Konkret geht es um Mängel beim Wasserbehälter in Haitzawinkel. In der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dezember 2022 wurde die Sanierung des Hochbehälters in Auftrag gegeben.

Allerdings wurden laut Kalchhauser schon bei einer Wasseruntersuchung des Hygieneinstituts vom 27. Oktober 2021 schwerwiegende Mängel festgestellt. So seien beispielsweise coliforme Bakterien im Trinkwasser gefunden worden. Probleme mit diesem Wasserbehälter seien schon länger bekannt. Denn auch ein erdiger Geruch sei in den Wasserkammern wahrgenommen worden. „Auch schwarze, körnige Ablagerungen wurden festgestellt und auch Schneckeninvasionen und Einwurzelungen soll es laut Aufzeichnungen der Stadtgemeinde gegeben haben“, so der WIR!-Stadtrat, der sich fragt, warum erst durch eine Wasseruntersuchung solche Sicherheitsmängel aufgezeigt werden konnten. Er kann auch nicht nachvollziehen, warum die Bevölkerung nicht unmittelbar nach der Untersuchung informiert wurde.

„Außerdem stellt sich die Frage, wann die letzte Überprüfung des Trinkwassers vor dem 27. Oktober 2021 durchgeführt worden war und wann der Wasserbehälter von der Versorgung genommen wurde“, so Kalchhauser.

Seitens der Stadtgemeinde wird informiert, dass der Hochbehälter am 29. Oktober 2021 vom Netz genommen wurde. „Grund dafür war eine Verschmutzung durch Bakterien“, erklärt Josef Rothensteiner, zuständig für Wasserangelegenheiten. Der Behälter sei entleert und am 3. November 2021 gereinigt worden. Im Zuge der Reinigung seien defekte Platten in der Kammer und die Verschmutzung entdeckt worden. „Für die Bewohner bestand nie eine Gefahr, da sie das Wasser über die Pumpen in der Vorkammer bekommen“, informiert Rothensteiner.

Hochbehälter soll im Juni wieder angeschlossen sein

Schließlich habe man die Freilegung des Behälters beschlossen. Dabei sei festgestellt worden, dass die Entlüftung schadhaft sei. „Die weiteren Schritte sind ein neues Belüftungsrohr, Verputzen des Mauerwerks und Anbringen einer Schutzfolie. Die Risse in der Decke der Wasserkammer müssen repariert werden, damit der Wasserraum wieder geschlossen ist. Danach wird der Behälter gereinigt“, so die Stadtgemeinde.

Rothensteiner ergänzt: „Nach Abnahme vom Hygieneinstitut könnte er wieder an die Wasserversorgung angeschlossen werden.“ Außerdem werde ein Zaun Hochbehälter angeraten, da sehr viele Kinder am Hochbehälter spielen würden. Die Sanierungsarbeiten seien bereits im Gange. Im Juni 2023 sollte der Hochbehälter wieder an die Wasserversorgung angeschlossen werden. „Für die Bewohner in Haitzawinkel gibt es keinen Engpass bei der Wasserversorgung“, sagt Rothensteiner.

Werner Gugubauer von der Trinkwasseraufsicht der Abteilung Umwelthygiene des Landes informiert: „Bei der Trinkwasseruntersuchung in Pressbaum am 27. Oktober 2021 wurde eine Richtwertüberschreitung und keine Grenzwertüberschreitung für coliformen Bakterien im Hochbehälter Haitzawinkel festgestellt. In den anderen Netzproben zeigten sich zum Zeitpunkt der Probennahme keine solchen Auffälligkeiten. Das Trinkwasser, welches an die Abnehmer geliefert wurde, ist vom autorisierten Gutachter als für Trinkzwecke geeignet beurteilt worden."

Eine Untersuchung der Wasserqualität ist zwei Mal pro Jahr an neun verschiedenen Stellen in der Stadtgemeinde Pressbaum behördlich vorgeschrieben. Eine Information des Betreibers an die Abnehmer und die Behörde sei bei einer Überschreitung von Richtwerten nicht zwingend.

Kontrollen durch Organe der Lebensmittelaufsicht erfolgen grundsätzlich gemäß den Vorgaben des Qualitätsmanagements der österreichischen Lebensmittelaufsicht. Eventuelle Nachkontrollen richten sich zeitlich, in unterschiedliche Module gegliedert, nach den unter Umständen festgestellten Mängeln. "Kurz gesagt, je besser der Zustand, umso länger die Frist bis zur nächsten Kontrolle. Auf Basis der letzten Kontrollergebnisse wäre eine vollständige lebensmittelrechtliche Gesamtkontrolle der Wasserversorgungsanlage erst wieder in einigen Jahren fällig. Anlassbezogen und üblicherweise schaut man sich eine Wasserversorgungsanlage aber viel häufiger an", so Gugubauer abschließend.

