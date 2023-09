Fröhliches Kirtagstreiben: Untertullnerbach feierte

Vollbild

FB

Großer Familientisch des Bürgermeisters mit vier Generationen: Martin, Enkelin Nicole und Urenkel Leon Schröder, Johann und Johanna Novomestsky, Tochter Angelika List im Tullnerbacher Dirndl und Enkelin Daniela Huber mit Urenkel Elias Scheibner (v.l.). Johanna und Elisabeth Barisits waren begeistert von der großen Auswahl am Kuchenbuffet, das Ilse Auer liebevoll betreute (v.r.). Johanna Kux, Hertha Hofstätter, Gerti Prinz und Christine Hagen (v.l.) machten einen Nachbarschaftsausflug und genossen nach den köstlichen Grillhendl'n die Oldies der Musik. Betreuten das typische Kirtagsstandl mit Lebkuchenherzen und viel Fröhlichkeit: Jonas und David Auböck mit Lorena Kurti (v.l.). Der Hauptorganisator des Kirtags, Markus Friedl, mit Gerhard und Gitti Kaufmann sowie Niki und Patrick Laager (v.l.), den fleißigen Helfern am Grillstand. Norbert Aneczek, Robert Barisits, Klaus und Maria Obermayer, Elisabeth Barisits, Anna Maria Zacek und Maria Donner (v.l.) sind alljährlich Stammgäste beim Kirtag. Das Duo Happy Men mit Thomas Reisinger und Herbert Fritz (v.l.) sorgte am Samstag Abend für Stimmung mit Hits aus den 60er- und 70er-Jahren sowie Austropop.

1 /7