Purkersdorferin schafft neue Stücke aus altem Modeschmuck

Begonnen hat alles mit einer 70 Jahre alten Kiste voll Gablonzer Schmuck, den Karin Holzer von ihrer Tante geerbt hatte – und weil sie in der neuen Wohnung keinen Platz zum Malen mehr hatte. Eine kreative Ader hatte sie aber schon immer.

Sie holte also die Kiste aus dem Keller und dachte darüber nach, was man daraus machen könnte.

Nach Online-Shop: „Frohlotte“ wird im März eröffnet

Schließlich entstanden neue Ohrringe, Ketten und Armbänder. „Meinen Freunden hat der upgecycelte Schmuck sofort gefallen und auch die Purkersdorfer waren begeistert“, erzählt Holzer. Ende 2018 hat sie beschlossen, einen Online-Shop ins Leben zu rufen.

Jetzt kommt das eigene Schmück-Studio „Frohlotte“ in der Wiener Straße 6/4 dazu. Die Eröffnung findet krankheitsbedingt nicht wie vorgesehen am Freitag, 25. Februar, sondern erst am Freitag, 18. März, von 14 bis 19 Uhr statt.

„Es ist kein Geschäft mit fixen Öffnungszeiten, sondern Atelier und Ort der Begegnung und Inspiration“, meint die Purkersdorferin.

Perlen der Oma wurden zu Ohrringen für die Hochzeit

Termine können vereinbart und alter Schmuck vorbeigebracht werden, geöffnet ist derzeit donnerstags von 9 bis 17 Uhr. Ebenfalls miteinziehen wird die „MachBar“ – eine Unternehmensberatung ihres Mannes Alex Holzer.

„Viele Frauen schenken mir ihren alten Modeschmuck und meinen, dass ich was Neues daraus machen soll“, sagt Holzer. Einige möchten aber auch für sich selbst ein neues Stück. „So brachte mir eine Kundin die Perlen ihrer Oma und wollte daraus Ohrringe für ihre Hochzeit“, erzählt die Purkersdorferin.

Aus einer Korallenkette – ebenfalls von der Großmutter – wurden ebenfalls Ohrringe. „Die Kundin hatte eine große Freude. Sie meinte, dass jetzt ihre Oma mit ihr spazieren geht. Hier geht es vor allem um den ideellen Wert“, sagt Holzer, die über jedes Schmuckstück weiß woher es kommt und wo es gekauft wurde.

„Ich denke auch, dass mit meinen Stücken, die Unikate sind, good Vibrations weitergegeben werden, schließlich kauft man sich nur dann Modeschmuck, wenn man gut drauf ist“, ist Holzer überzeugt.

Wichtig war ihr auch Neues aus bereits Vorhandenem zu schaffen. „Vor allem in den letzten Jahren waren Vintage und Second Hand sehr gefragt. Ich habe damit ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen“, meint sie.

Beachbabe-Armbänder und Co.: Ideen gehen nicht aus

An einem Schmuckstück sitzt Holzer schon mal sechs Stunden. „Die meiste Arbeit ist die Vorarbeit. Oft habe ich eine Idee in meinem Kopf, aber dann funktioniert es nicht, weil beispielsweise das Loch in der Perle nicht passend ist.“ Die Ideen gehen ihr aber nicht aus.

„Ich bekam große Holzperlen, die lange bei mir gelegen sind, weil ich nicht wusste, was ich damit mache. Schließlich sind daraus die Beachbabe-Armbänder entstanden und zu einem Verkaufsschlager geworden“, freut sich Holzer, die aus der PR kommt, Texterin ist und Bücher schreibt. „Die Tätigkeiten halten sich ungefähr die Waage“, so die Purkersdorferin.

Holzer freut auch, dass viele ihrer Kunden auch Männer sind. „Mein Schmuck gefällt ihnen offenbar und ich kann ihn auch individuell anpassen.“

