Aus SamLa-Stücken entstehen Haute-Couture-Kreationen

„Ich kaufe sehr gerne secondhand ein, nicht nur als Freizeitbekleidung, sondern auch als Ausgangsmaterial für Werkstücke. Für mich ist es, als würde man die Geschichte weitertragen – und das ist einzigartig“, sagt Alma Kerschbaum. Sie besucht die Modeschule Hetzendorf und war kürzlich gemeinsam mit ihren Schulkolleginnen und Schulkollegen zum Stöbern im SamLa (Samariterladen) Purkersdorf. Im Rahmen eines Upcycling-Projektes konnten sich die Jugendlichen dort nach passenden Secondhandstücken für ihre Haute-Couture-Kreationen suchen. Die Schülerinnen und Schüler nahmen das reichhaltige Sortiment in Purkersdorf genau unter die Lupe und vom kleinen Knopf bis zum mächtigen Abendkleid wurde alles mitgenommen. Die Schülerinnen und Schüler haben zumindest alles gefunden, wonach sie gesucht hatten. Die meisten Jugendlichen kamen bereits mit sehr konkreten Vorstellungen in den SamLa Purkersdorf und alles, was sie in der Fashion-Abteilung vorfanden, durften sie behalten.

„Upcycling ist eine tolle Möglichkeit, meine Visionen umweltschonend umzusetzen und dabei etwas vollkommen Neues zu kreieren, das genau auf meine Persönlichkeit abgestimmt ist“, ist Modeschülerin Mona Weiss überzeugt. Die Jugendlichen haben jetzt das ganze Schuljahr Zeit, die gewählten Stücke neu zu interpretieren. Die besten Designs werden dann bei der traditionellen Abschlussmodeschau der Modeschule präsentiert.

„Ich bin schon sehr gespannt, wie die Schülerinnen und Schüler der Modeschule Hetzendorf diese Philosophie modisch umsetzen. Nachhaltigkeit hat in den Sozialmärkten des Samariterbundes einen hohen Stellenwert. Denn sozial zu agieren, heißt auch, umweltschonend zu arbeiten“, freut sich Herbert Willer, Leiter des SamLa Purkersdorf, über die Zusammenarbeit.

Und Monika Kycelt, Direktorin der Modeschule Hetzendorf, ergänzt: „Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in der gesamten Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf als wesentliche Themen verankert. Es freut mich daher, wenn unsere jungen Kreativen einmal mehr unter Beweis stellen, dass der sparsame und bewusste Einsatz von Ressourcen absolut keinen Widerspruch zu trendiger Mode darstellt.“

Ein gemeinsames Projekt der Modeschule Hetzendorf und des SamLa in Purkersdorf gab es bereits 2015, damals sind Krawatten umgearbeitet worden. Heuer ließ man die Zusammenarbeit wieder aufleben. Den SamLa Purkersdorf gibt es seit über 14 Jahren, die 200 Quadratmeter große Verkaufsfläche ist immer gut gefüllt. Einkleiden darf sich dort jede beziehungsweise jeder.