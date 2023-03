„Es wird mehr im Reisebüro gebucht“

Endlich können die Menschen – nach der Coronapandemie und den begrenzten Reisemöglichkeiten – wieder ohne Beschränkungen ihren Urlaub genießen. Die NÖN hat sich umgehört, wohin die Leute in der Region gerne verreisen, und, ob sich das Reiseverhalten nach der Pandemie geändert hat.

„Ägypten war jetzt der Renner – ebenso wie die Malediven und Mauritius im Winter“, weiß man in Berger‘s Reisewelt in Purkersdorf. Griechenland sei immer Top-Favorit, aber auch Italien und Spanien werden gerne bereist. Außerdem würden Kreuzfahrten wieder an Beliebtheit gewinnen. Corona sei übrigens kaum mehr ein Thema beim Urlaub buchen. „Manchmal wird noch wegen Maßnahmen gefragt und die Leute entscheiden sich oft auch für den Flex-Tarif, da ist gratis umbuchen möglich“, heißt es von Berger‘s Reisewelt.

Foto: Christine Gstöttner

Dass Ägypten und die Malediven Klassiker seien, bestätigt auch Christine Gstöttner vom Reisebüro fish & trips in Gablitz. „Außerdem sind auch endlich wieder alle Fernreiseziele, wie Polynesien, Indonesien, Philippinen, Palau und Yap wieder offen“, weiß Gstöttner. Schulferien seien aber eigentlich nicht die Hauptreisezeiten – außer Oster- und Herbstferien. „Sonst werden allgemein eher die Wintermonate für große, weite Reisen und die Sommermonate für Mittelstrecke, wie Griechenland, Spanien oder die Azoren genutzt. Städtetrips sind häufig im Frühling und Herbst geplant“, informiert Gstöttner.

„Adults-only-Angebote sind beliebt“

„Wer eine Familie hat, reist in den Sommerferien, die anderen verbringen im September ihren Urlaub“, fügt man bei Berger‘s Reisewelt hinzu. Sehr häufig würde eine Dauer von zehn Tagen gebucht werden. „Und auch Adults-only-Angebote sind beliebt. Viele die schon größere Kinder haben, möchten jetzt keine mehr um sich haben“, weiß man in Berger‘s Reisebüro.

Und auch kurzfristige Buchungen werden von den Leuten getätigt. „Aber sie sind deshalb nicht billiger – eher teurer, weil alles ziemlich voll ist“, berichtet Gstöttner.

Die Reiselust ist jedenfalls ungebrochen in der Region. „Die Leute lassen sich nicht abhalten vom Reisen, obwohl alles teurer geworden ist“, ist man seitens Berger‘s Reisewelt überzeugt.

Gstöttner meint hingegen, dass die Flüge kaum teurer geworden sind. Sie fügt außerdem hinzu: „Die Leute holen jetzt alles auf, was sie in den vergangenen Jahren versäumt haben. Wir verkaufen derzeit auch sehr viele hochpreisige Reisen.“ Was beide Reisebüros bestätigen, ist, dass vielmehr im Reisebüro gebucht wird. „Weil offensichtlich viele durch die Internetbuchungen viel Geld verloren haben und die Sicherheit wieder geschätzt wird, dass der Reiseveranstalter haftet“, erklärt Gstöttner abschließend.

