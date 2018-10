Reminiszenz des Herbsttreffens der Seniorenreisen nach Venetien und Friaul

Das diesjährige Herbsttreffen der PVÖ - Seniorenreisen führte die Purkersdorfer Pensionisten, 38 an der Zahl, nach Venetien und Friaul in Italien. Nach einer Busreise im Komfortbus nach Lignano, wurden sie in einem feinen, kleineren Hotel untergebracht. Sie erlebten eine Woche Kultur, Kulinarik und Meer an der oberen Adria.

Ein dichtes Ausflugsprogramm führte sie nach Padua mit der Basilika des Heiligen Antonius und in das Hinterland Friauls, sie besuchten die Lagune Marano, ein Fischerdorf und Naturparadies, Spilimbergo mit dem historischen Stadtzentrum, sowie die Schinkenhochburg San Daniele mit Schinkenverkostung in einer der bekannten Schinkenfabriken.

Die Städte Venedig mit Stadtrundgang und Triest mit dem Flair der ehemaligen österreichischen Monarchie waren das nächste Ausflugsziel. Anschließend besichtigten sie das bekannte Schloß Miramare mit seinen weitläufigen Gärten im Golf von Triest.

Am Tag danach war die Habsburgerstadt Görz das Reiseziel, das früher als österreichisches Nizza galt und auch die größte Militärgedenkstätte Italiens in der Nähe wurde besichtigt.

Die Festungsstadt Palmanova, ein Meisterwerk der Militärarchitektur Venedigs und UNESCO Weltkulturerbe, war ebenfalls ein Besichtigungspunkt. Der Grundriss der Stadt ist ein perfekt symmetrisch neunzackiger Stern mit einem großen Hauptplatz.

Im nahen Aquilea besuchten sie die archäologischen Ausgrabungen und die Basilika Santa Maria Assunta.

Sie genossen des italienische Flair am Meer und erfreuten sich an der italienischen Kulinarik mit "Pizze, Paste e Vino" und anderen italienischen Köstlichkeiten.

Ein schöner Urlaub neigte sich dem Ende zu. Sie nahmen interessante Eindrücke mit nach Hause und werden sich sicherlich lange an diese wunderbare Reise erinnern. Der besonderer Dank gilt "ihrem" Reiseleiter, Herrn Sepp Holler, der diese Reise zusammen mit den Seniorenreisen für sie organisiert hatte.