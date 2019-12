Am vergangen Wochenende fand bereits zum 4. Mal der Weihnachtsmarkt in der Glashalle in Gablitz statt, organisiert von Angelika Weiß (4. Reihe. 1. v.l.). Da gab es viele verschiedene, liebevoll gestaltete Handarbeiten. Buchfaltkunst, Türschmuck, Weihnachtsdeko, Weihnachtskarten, Kerzen, Seifen, Christbaumschmuck, Weihnachststoffe, und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Kaffee und Kuchen gab es vor Ort und auch Naturprodukte, Bienenprodukte, Marmeladen, Liköre, etc gab es zum Probieren und Mitnehmen. Es war wieder ein gelungener Markt. Die weihnachtliche Lesung mit gemeinsamen Weihnachtsliedern am Sonntag war ebenfalls gut besucht und bildete eine sehr schöne Einstimmung in die Weihnachtszeit.

Bereits am 4. Wochenende in der Fastenzeit gibt es die Möglichkeit uns wieder zu besuchen. Auch nächstes Jahr, in der Adventzeit, ist bereits wieder ein Markt geplant.