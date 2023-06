Schaukästen beim Wienerwaldsee wurden zerstört

Verärgert zeigt sich Geschäftsführerin Irene Dräxler, dass erneut ein Schaukasten ihrer Firma Immobilien Dräxler zerstört wurde. Diesmal beim Wienerwaldsee in Tullnerbach. „Es ist so nervig, dass fremdes Eigentum unmotiviert und mutwillig zerstört wird. Das ist eine Art von Respektlosigkeit, die wirklich mühsam wird“, ist Irene Dräxler enttäuscht.

Der Schaukasten sei mit einem Stein eingeschlagen worden. Aber nicht nur jener von Dräxler Immobilien ist Vandalen zum Opfer gefallen, auch der Schaukasten der Pressbaumer Firma BMW Mann, der daneben steht, sei mit einem Vorhängeschloss zerstört worden.

„Leider kommt es mehrmals pro Jahr in regelmäßigen Abständen zu solchen 'Aktionen'. Scheiben werden eingeschlagen oder Glas beschmiert“, so Dräxler. Anzeige haben die Unternehmen übrigens keine erstattet. „Das wäre schade um die Zeit, denn der oder die Täter können ohnehin nicht ausgeforscht werden“, so Dräxler, die in der Vergangenheit bereits Anzeigen erstattet hat - allerdings ohne jeden Effekt, wie sie berichtet.

Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro pro Schaukasten - soviel kostet eine neue Verglasung.

Besonders schade ist es für die Pressbaumer Unternehmerin, dass gerade jener Schaukasten beim Skaterplatz beim Wienerwaldsee demoliert wurde. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass dort ein Beachvolleyball-Platz für die Jugendlichen und als Treffpunkt für Jung und Alt errichtet wird und dieses Projekt auch finanziell unterstützt“, so Dräxler. Als „Dankeschön“ werde man jetzt mit mutwilligen Zerstörungen konfrontiert.