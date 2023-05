Premiere von „Dornröschen“ in der Purkersdorfer Bühne

Es ist bereits das dritte Märchen aus der Feder von Caroline Vasicek, das auf die Bühne gebracht wird. Für die Künstlerin sind Märchen Tradition. „Ich halte es für sehr wichtig Traditionen zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben. Ich beobachte immer wieder, dass jedes Märchen eine eigene Aussage hat. Von Märchen zu Märchen sehe ich, wie aktuell diese Botschaften sind. Gewisse Themen gehören zum Menschsein dazu, sie scheinen sich nie zu ändern und immer aktuell zu bleiben“, sagt sie.

Ausgewählt hat die Gablitzerin diesmal „Dornröschen“. „Tatsächlich deswegen, weil ich ein Märchen gesucht habe, das mich nicht auf sieben Kinder reduziert. Ich wollte keine meiner Schülerinnen ausschließen, daher konnte ich den vorhandenen Stoff frei für sie gestalten“, erzählt sie. In ihrem Märchen zeichnen fünf Feen mit flotten und einfühlsamen Liedern die wunderbare Geschichte um das zauberhafte Dornröschen und ihren Prinzen.

Die Kinder meines Ensembles sind Teenager geworden, sie haben sich künstlerisch und persönlich mit großen Schritten weiterentwickelt“, freut sich Vasicek mit ihren Darstellerinnen über das neue Musical. 17 Jahre sind die Feen jung, sie begeistern mit beeindruckendem Schauspiel und hoher Musikalität. Vasicek ergänzt: „Es macht so viel Freude, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Man sieht, dass Musik und Kultur in den Kindern viel bewegt, viel Raum für Kreativität in allen Lebenslagen schafft.“

Mit dabei im Ensemble ist auch wieder Vasiceks Tochter Marvie. „Sie spielt und singt eine der Feen, die den märchenhaften Stoff erzählen“, freut sich die Künstlerin.

Songs sind sehr poppig

Dass die Jugendlichen auch mit 17 noch gerne mit dabei sind, liegt in der Art der Songs, ist Vasicek überzeugt. „Sie sind bei Dornröschen sehr poppig, beinhalten mehrstimmiges Singen und Chöre sowie Solostellen. Die Freude am gemeinsamen Musizieren und dem gemeinsamen Schaffen ist der Antrieb. Die Kids sind wunderbar motiviert und genießen das Miteinander.“

Deswegen waren auch die Proben kein Problem. „Proben ist an sich ein Prozess, der einige Zeit dauert, um das Erlernte ins Blut, in jede Faser des Körpers zu bekommen. Da alle Kinder und Jugendlichen regelmäßig singen geht das mit Üben sehr rasch“, so Vasicek.

Der Gablitzerin ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein besonderes Anliegen. „Aus Erfahrung weiß ich, dass Musik, Gesang und Kultur einen wesentlichen Einfluss auf alle Lebensbereiche junger Menschen, insbesondere Kinder hat. Die Arbeit mit den Teenagern beinhaltet auch, dass ihre Stimmen differenzierbarer sind in ihrer Dynamik und ihrem Klang, als Kinderstimmen. Das heißt, die musikalische Entwicklung findet in der Arbeit an Dornröschen einen deutlichen Schritt nach vorne für die jungen Menschen“, so Vasicek.

Intensivere musikalische Ebene mit Teenagern

Ihr Ziel mit den Märchen war es, junge Menschen durch ein Stück führen, Verantwortung in einer Rolle zu übernehmen und das über die Länge eines Stückes. „Das war sozusagen die Geburtsstunde des ersten Märchens 'Schneewittchen und die sieben Zwerge zu Weihnachten', es machte den Anfang im Geschichten-Reigen. Das wird mit den Teenagern auf eine intensivere musikalische Ebene gebracht“, so Vasicek.

Premiere feiert das Musical „Dornröschen“ am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr in der Bühne Purkersdorf zu sehen. Die Location wurde ausgewählt, weil Vasicek die Größen und den Flair der Bühne mag. „ Auch Karl Takats hat mir über die Coronazeit hinweg die Treue gehalten, indem er mir immer das Gefühl gibt willkommen zu sein in der Bühne“, so Vasicek.

