Gablitz im Dreieck der Kunst

Vierzig Jahre lang verdiente er mit seiner besonderen Fähigkeit, die Kunst anderer ins rechte Licht zu rücken, seinen Lebensunterhalt. Als Kameramann arbeitete er hauptsächlich im Kunst- und Kulturbereich. Und auch heute in der Pension lässt Gerald Frey es sich nicht nehmen, das Ganze im Blick zu behalten und andere Künstlerinnen und Künstlern zu seinen Ausstellungen einzuladen.

Gemeinsam mit Gabriele Zambal und ihrem Atelier oberhalb des ehemaligen Kaufhauses Gstöttner und Josef Vyborny mit dessen „Gablitzer Kunstkeller“ direkt an der Hauptstraße Nummer 26 bildet sein „FREYRAUM“ in der Hauptstraße 28 jenes magische „GABLITZER KUNST 3ECK“, in dem sich am 11. und 12. Juni die Künstlerinnen der Region dem interessierten Publikum präsentieren.

Den eigenen künstlerischen Stil gefunden

„Seit zehn Jahren bin ich auch eigenständig künstlerisch aktiv. Ich komponiere dabei Bilder aus Fotografien mithilfe von Computerprogrammen, die dann mit verschiedenen Oberflächen und Größen gedruckt werden“, umreißt Frey seinen Stil. „Dabei beschäftige ich mich gerne mit bestimmten Themen und informiere dazu auf einer eigenen Homepage. Das ist so meine Linie, mein Weg.“ Seine aktuelle Ausstellung stellt dabei die „Zeit - im Bild“ und die verstörende Frage, ob die Zeit überhaupt existiert, in den Mittelpunkt.

Die Veranstaltung am kommenden Wochenende bietet bei Schönwetter noch etwas Besonderes: Der Raum zwischen den drei Galerien fungiert als „open space“, als Ausstellungsraum unter freiem Himmel, in dem noch mehr Künstler und Verkaufsstände für Kleinkunst und Kunsthandwerk mit Sehenswertem locken.

In und um die privaten Räumlichkeiten herum sind die Werke von Judith Schimany, Erich Horns, Gitta Landgraf und vieler anderer zu sehen.

Auch für die Zukunft hat sich Gerald Frey einiges vorgenommen: „Gabriele Zambal, Josef Vyborny und ich haben gemeinsam das Kunstdreieck erfunden. Wir könnten uns aber auch ein Viereck oder mehr vorstellen.“

