Pressbaum, Tullnerbach & Wolfgraben: Viel Spaß & Infos beim Klimafest

Das Klimabündnis der Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Pressbaum organisierte das Klimafest am Hauptplatz in Pressbaum. Radmechaniker Toni Plastwich von "Bike Me" mit Freundin Bianca Roth, erledigte kleinere Wartungsarbeiten und Reparaturen gratis vor Ort. Robert Grass und Michaela Köttler von der Grasslerei kümmerten sich mit Unterstützung von Gerhard und Andrea Grabmaier um das leibliche Wohl der Gäste. Peter und Sabine Ernst mit Renate und Thomas Pölzl und Manfred Barta. Die MusikKanten traten auf einer ganz besonderen Bühne auf - ein Lastenfahrrad das innerhalb weniger Minuten zur Bühne umgebaut wird. Im Rahmen der Rad-Demo "Kidical Mass" wurde von Katja Bohländer ein Forderungskatalog an Vize-Bürgermeisterin Ingrid Burtscher übergeben. Lena Brabec besuchte mit ihren Freundinnen das Klimafest. Johannes Riedinger, alias John Silence, mit Florian Weber, Geschäftsführer von "Heavypedals". Beim Stand von Florian Weber konnte man Elektro-Lastenfahrräder ausprobieren. Robin Zika und Nadine Krausler besuchten das Klimafest und genossen das vielfältige Programm. Anreas Paul Strasser kümmerte sich um die technischen Belange. Die Raddemo "Kidical Mass" wurde in Zusammenarbeit mit der Radlobby NÖ durchgeführt. "Kidical Mass" setzen sich für eine Radinfrastruktur, besonders für Kinder, ein.

