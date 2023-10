Die Postwirtmusi spielte im MauerWerk auf

„Wenn Musik- und Naturerleben Hand in Hand gehen und Melodien ihren Weg durch den Wald finden, ist es zum Glück nicht weit“, heißt es auf der Seite der Wienerwald-Festivals.

Bei einer gemeinsamen Waldwanderung gingen alle Teilnehmenden rund um die Kartause Mauerbach und wurden von drei verschiedenen Klangstationen erwartet, welche den Wandernden eine kurze musikalische Verschnaufpause boten. Die Aufführung ging in Kooperation mit den Bundesforsten über die Bühne. Diese teilten zusätzlich einige wissenswerte Informationen über den Wienerwald.

Im Anschluss nach der Wanderung ging es ins MauerWerk, das Gasthaus in der Kartause Mauerbach. In Zusammenarbeit mit der Volkskultur Niederösterreich wurde das Gasthaus in der Kartause mit traditioneller Volksmusik der Postwirtmusi „bespielt“.