Die Vorfreude auf ein Fest war groß, doch die noch immer vorherrschende Corona-Pandemie machte den Freiwilligen Feuerwehren der Region einen Strich durch die Rechnung. Sowohl das Fest der Feuerwehr Purkersdorf, das Ende August stattfinden hätte sollen, als auch das Familienfest der Feuerwehr Wolfsgraben Mitte September, wurden am Montag endgültig abgesagt.

Die schwer vorhersehbare Lage rund um Covid-19, als auch ein unsicherer Ausblick auf bevorstehende Maßnahmen haben die Feuerwehren zur Absage gezwungen. „Wir sehen uns leider gezwungen, das diesjährige geplante Feuerwehrfest am 27. und 28. August abzusagen. Gerne hätten wir für unsere Bevölkerung wieder ein Feuerwehr Kulinarium veranstaltet, um so auch einen Schritt in Richtung ‚Normalität‘ zu setzen. Unsere oberste Pflicht als Feuerwehr ist aber die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und die Abwehr von Gefahren“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Purkersdorf.

„Für mich gilt, die Einsatzbereitschaft und Gesunheit meiner Kameradinnen und Kameraden sicherzustellen.“ Michael Gindl

Für Kommandant Michael Gindl eine schwere Entscheidung. „Es ist jetzt schon das zweite Jahr ohne ein einziges Fest und das schmerzt natürlich, aus gesellschaftlicher aber vor allem auch aus finanzieller Sicht sehr. Allerdings gilt es für mich, die Einsatzbereitschaft und die Gesundheit meiner Kameradinnen und Kameraden sicherzustellen“, betont Gindl und fügt hinzu: „Da unser Feuerwehr-Kulinarium neben dem Feuerwehrball zu unseren Haupteinnahmequellen gehört, sind die Einbußen natürlich enorm. Im gleichem Atemzug möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass wir immer auf die Unterstützung der Gemeinde und vor allem aus unserer Bevölkerung zählen können. Auch auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön dafür.“

Würde eine an Covid erkrankte Person am Fest teilnehmen, wäre bis zur Freitestung die gesamte Feuerwehr Purkersdorf handlungsunfähig. „In unzähligen Besprechungen und Sitzungen haben wir die Lage evaluiert, die Gefahren und deren Verhinderung beleuchtet, die Restrisiken abgewogen, aber schlussendlich sind wir der Ansicht, dass es in Zeiten von rasch steigenden Covid-Erkrankungsfällen, unverantwortlich wäre, ein Feuerwehrfest zu veranstalten“, schildert Gindl die Lage.

Erneute Absage ist „bitter“

Auch in Wolfsgraben ist die Absage des Familienfestes nicht leicht gefallen. Das Fest wurde seit mehreren Wochen intensiv geplant, letztendlich hat man sich dann aber doch für eine Absage entschieden.

Auch in Wolfsgraben fand das letzte Feuerwehrfest im Jahr 2019 statt. Auch heuer muss es corona-bedingt abgesagt werden. Foto: FF Wolfsgraben FF Wolfsgraben

Kommandant Florian Krebs betont: „Die Gesundheit der Mannschaft sowie der Besucher steht an erster Stelle. Es wäre zwar wichtig gewesen, mit der traditionellen Veranstaltung für Rückkehr zur Normalität zu sorgen, dennoch hat die Freiwillige Feuerwehr als Blaulichtorganisation gesetzliche Aufgaben wahrzunehmen. Diese kann ich nicht durch eine mögliche Quarantäne meiner Mannschaft gefährden.“

Die erneute Absage des Festes beschreibt er als bitter. „Es leidet nicht nur die kommunale Aktivität, sondern bringt auch keine Einnahmen, deren Reingewinn für wichtige Ausgaben zum Aufrechterhalten des Dienstbetriebes dienen.“

Die Feuerwehr Pressbaum ließ sich die Entscheidung über eine etwaige Absage des Feuerwehrfestes Anfang September zu Redaktionsschluss noch offen. Man wolle die neue Verordnung abwarten und anschließend eine Entscheidung treffen.