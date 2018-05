Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

DONNERSTAG, 24. MAI

Gablitz: Workshop für interessierte Gablitzer „Neugestaltung Ortszentrum“, 19 Uhr Gemeindeamt.

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – light“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Info unter www.menschengarten.at.

Mauerbach: Elternschaukel: „Persönliche Familiensprache ohne Verletzungen“, 16 bis 17.30 Uhr, Menschengarten/Schlossparkhalle (Hauptstraße 248). Info und Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/ 3037203 oder 0664/531 5528.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

Pressbaum: „Töpferkurs für Kinder von vier bis zwölf Jahren“, 14 bis 17 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/UG). Info und erforderliche Anmeldung via Homepage per Kontaktformular, unter info@toepferstube.cc oder 0664/1202784.

St. Pölten: Die kleine Hexe, 10.30 Uhr, Landestheater NÖ.

St. Pölten: Volksfest, 14 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Silk Fluegge, 11 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Litges Präsentation etcetera 72 Tanz auf dem Vulkan, 19 Uhr, Stadtmuseum.

Tullnerbach: Eröffnung Jahresausstellung der Klassen des künstlerisch-bildnerischen Schwerpunktes des Wienerwaldgymnasiums. Beginn: 16 Uhr. Info: www.wienerwaldgymnasium.at.

FREITAG, 25. MAI

Purkersdorf: „Dein Einsatz für die Natur – Feilerhöhe“, ab 9 Uhr. Anmeldung erforderlich unter naturpark@ purkersdorf.at oder 02231/63601810. Info: www.naturpark-purkersdorf.at.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Sprechstunde mit Andrea Alder, Themen: Ernährung, Schlafen, Gesundheitserhaltung, Krankheiten im Kleinkindalter, Krankenpflege, 10 bis 11 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Trommeln im Trommelsalon (Wintergasse 89), 17.45 bis 19.45 Uhr. Info und erforderliche Anmeldung: info@groovyspirit.at oder 0680/2030907.

Purkersdorf: „Walderlebnisse für die ganze Familie – Thema: Dämmerungstour zum Vollmond“, Treffpunkt: 18 Uhr, Naturparkzentrum. Info und erforderliche Anmeldung beim Naturparkbüro unter naturpark@purkersdorf.at oder 02231/6360 1810.

Purkersdorf: Thomas Maurer „Zukunft“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Gablitz: Eltern/Kind-Spielgruppe (erstes bis drittes Lebensjahr), 9 bis 10.30 Uhr und Eltern mit ihren Babys (erstes Lebensjahr), 10.30 bis 12 Uhr im Vereinstreff, Lefnärgasse 1a. Info unter 0664/7688773.

Gablitz: „Lange Nacht der Kirchen“, Pfarrkirche Gablitz ab 18 Uhr.

Gablitz: Musikantenstammtisch, 19 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“.

Mauerbach: Persönliche Beratung & Stärkung: „Familienalltag akut!“, 8.30 bis 9.30 Uhr, Menschengarten/ Schlossparkhalle. Anmeldung: 0664/3037203 oder nina@menschengarten.at.

Mauerbach: „Babytreff“ für werdende Eltern, Baby- und Kleinkinderfamilien, mit Ernährungsinformation „Beikostbeginn: Gesund groß werden – Jedes Kind is(s)t anders“, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Mauerbach: „Vom Kreuzbrunn zur Kartause“ - Kulturspaziergang mit dem Kultur- & Museumsverein Mauerbach. Treffpunkt: 15 Uhr beim Kreuzbrunn.

Pressbaum: Katechese mit anschließendem Gespräch - Thema „Die Tugenden der Demut, der Mildtätigkeit und der Keuschheit“, ab 19.15 Uhr Pfarrhaus Pressbaum.

Pressbaum: Konzert von „It might get loud“ – Alt werden können andere, ab 20 Uhr, Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127).

SAMSTAG, 26. MAI

Purkersdorf: „Dein Einsatz für die Natur – Feilerhöhe“, ab 9 Uhr. Anmeldung (erforderlich): naturpark@purkersdorf.at oder ( 02231/ 63601810. Info: www.naturpark-purkersdorf.at.

Purkersdorf: Rot Kreuz Garagenfest, ab 15 Uhr, Rotes Kreuz- Purkersdorf-Gablitz.

Eichgraben: Bobbycar-Rennen mit Tombola der Rettungsstelle, 13 Uhr, beim Gemeindezentrum.

Mauerbach: „Tage der offenen Kartause“, Ausstellungseröffnung „Parkett“, 14 bis 18 Uhr. Nähere Info unter www.mauerbach.gv.at.

Mauerbach: „Vom Wald auf den Teller“ – tierisches Mauerbach (ab 12 Jahren). Treffpunkt: 14 Uhr, Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Info/Anmeldung unter biospaerenpark@bundesforste.at, 02231/6334 17171.

Mauerbach: „Menschengarten-Mittelalter-Picknick – Gemeinsam gemütlich feiern“, Treffpunkt: 15 Uhr Kartausenmauer-Wiese.

Neulengbach: Abschlussveranstaltung der Schauspielakademie, 18 Uhr, Lengenbacher Saal.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: Kirtag der Pfarre Pressbaum, ab 14 Uhr, Pfarrkirche Pressbaum.

St. Pölten: Musikalische Innenstadt mit der MusikKunstschule – Voixmusi 2024, 10 Uhr, Wochenmarkt Domplatz.

St. Pölten: Markus Hauptmann feat. Martin Mader, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

SONNTAG, 27. MAI

Purkersdorf: Open House im Naturparkzentrum, ab 14 Uhr. Anmeldung erforderlich unter naturpark@purkersdorf.at oder ( 02231/ 63601810.

Purkersdorf: „Bienenexkursion – Spaziergang auf die Feilerhöhe zu den Schaustöcken – Besichtigung, Vortrag und Honigverkostung“, ab 14 Uhr. Treffpunkt: 13.30 Uhr Busstation Purkersdorf Zentrum.

Eichgraben: Lebendiges Handwerk, 14 bis 17 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: Gablitzer Flohmarkt, 6 bis 15 Uhr am Friedrich-Lintner-Platz. Anmeldung bei Gabriela Wärter unter 0699/ 12188793.

Gablitz: Sigrid Spörk „Top Sigrid“, 18 Uhr im Theater 82er Haus. Restkarten: 0664/2436465.

Mauerbach: „Tage der offenen Kartause“, 10 bis 18 Uhr. Nähere Info unter www.mauerbach.gv.at.

Pressbaum: Kirtag der Pfarre Pressbaum, ab 11 Uhr, Pfarrkirche Pressbaum.

St. Pölten: Ironman.

MONTAG, 28. MAI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Notariat: Unentgeltliche Rechtsauskunft, 17 bis 18 Uhr, Fuchs & Reim Notare (Hauptplatz 3).

Gablitz: Treffen des Seniorenbund Gablitz, 15 Uhr im Gasthaus „Schreiber“.

Mauerbach: „Feldenkrais - Bewegliche Körper, bewegliches Gehirn“, 9 bis 10.30 Uhr, Menschengarten/ Schlossparkhalle. Anmeldung erforderlich unter info@menschengarten.at oder 0664/3037203.

St. Pölten: Platzkonzert der Jugendblasmusik, 17 Uhr, Herrenplatz.

DIENSTAG, 29. MAI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: „Lerncafé“ – kostenlose Lernunterstützung der Lernhilfe Purkersdorf für alle schulpflichtigen Schüler. 14.30 bis 17 Uhr, re:spect Jugendberatung. Anmeldung erforderlich bis jeweils Freitag unter jugendberatung@re-spect.org sowie 0699/18269599 oder spätestens Montag direkt beim Trainer.

Pressbaum: „Töpfer-Jour-Fixe“, 10 bis 12 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/Top1 UG). Anmeldung erbeten unter info@toepferstube.cc. Info unter www.toepferstube.cc.

St. Pölten: In 80 Tagen um die Welt, 11 Uhr, Landestheater NÖ.