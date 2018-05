Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

TULLNERBACHVon 1. bis 3. Juni lädt die FF-Tullnerbach zum Feuerwehrfest ein. Am Freitag startet das Fest um 17 Uhr. So wie im Vorjahr findet die Eröffnung um 19 Uhr mit Bürgermeister Johann Novomestsky (l.), hier mit Kommandant Zacek (M.) und Stellvertreter Markus Schletz, statt. Am Samstag kann ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr gefeiert werden.

| Trenker