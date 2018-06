Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 13. JUNI

Purkersdorf: Am 15. Juni Spaziergang „Naturpark spechtln“ Thema: Eisvogel, Biber & Co. Treffpunkt: 18 Uhr, Naturparkzentrum. Info und erforderliche Anmeldung bis spätestens 13. Juni unter naturpark@purkersdorf.at oder 02231/ 6361810.

Gablitz: Bauernmarkt im Gablitzer Zentrum, 16 bis 19 Uhr.

Mauerbach: „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), Menschengarten/ Schlossparkhalle.

St. Pölten: Sascha Grammel - ich find‘s lustig!, 20 Uhr VAZ.

DONNERSTAG, 14. JUNI

Purkersdorf: Diabetikerselbsthilfegruppe – ÖDV, 18 Uhr, Rathaus (Trauungszimmer).

Mauerbach: Workshop TCM-Kochen „Mit vitaler Verdauung zu körperlichem Gleichgewicht“ Teil 2, 18.30 bis 20.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Genauere Informationen und Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/ 3037203 oder 0664/531 75528.

Pressbaum: „Töpferkurs für Kinder von vier bis zwölf Jahren“, 14 bis 17 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/UG). Info und erforderliche Anmeldung via Homepage per

Kontaktformular, unter info@toepferstube.cc oder 0664/1202784.

Pressbaum: Mcs Texasschrammeln „I glaub, da geht die Tür net zua!“, 20 Uhr in der Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127).

St. Pölten: Kabarett Petutschnig Hons „Der Teufel fährt Lada“, 19 Uhr Arbeiterkammer NÖ (AK-Platz 1).

St. Pölten: Nachtwächterrundgang, 20 Uhr Rathaus. Anmeldung: 02742/353 354.

St. Pölten: Konzert 5K HD, 20.30 Uhr Cinema Paradiso.

FREITAG, 15. JUNI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Trommeln im Trommelsalon (Wintergasse 89), 17.45 bis 19.45 Uhr. Informationen und erforderliche Anmeldung unter info@groovyspirit.at oder 0680/2030907.

Gablitz: Eltern/Kind-Spielgruppe (erstes bis drittes Lebensjahr), 9 bis 10.30 Uhr und Eltern mit ihren Babys (erstes Lebensjahr), 10.30 bis 12 Uhr im Vereinstreff, Lefnärgasse 1a. Informationen unter 0664/768 8773.

Gablitz: „Das (perfekte) Desaster Dinner“, 19.30 Uhr im Theater 82er Haus. Info und Karten unter www.theater82erhaus.at.

Mauerbach: Persönliche Beratung & Stärkung: „Familienalltag akut!“, 8.30 bis 9.30 Uhr, Menschengarten/ Schlossparkhalle. Anmeldung: 0664/3037203 oder nina@menschengarten.at. Info unter www.menschengarten.at.

Mauerbach: „Babytreff“ für werdende Eltern, Baby- und Kleinkinderfamilien, mit Ernährungsinformation „Beikostbeginn: Gesund groß werden – Jedes Kind is(s)t anders“, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten.

Mauerbach: Sommerkonzert der Musikschule Wienerwald Mitte, 18 Uhr Festsaal der Musikschule Mauerbach (Hauptstraße 250).

Mauerbach: Alte Musik in der Kartause Mauerbach „musica transalpina“ mit der Austrian Baroque Company, 18 bis 20 Uhr, Kartause Mauerbach. Info unter www.mauerbach.gv.at.

Reservierungen: mauerbach@bda.at oder 01/9798808.

Pressbaum: Katechese mit anschließendem Gespräch - Thema „Die Tugenden der Geduld, des Wohlwollens und des Fleißes“, ab 19.15 Uhr Pfarrhaus Pressbaum.

Rekawinkel: Gewürztraminer & da g‘mischte Satz „Sau Nice“, 20 Uhr, Gasthaus Mayer.

St. Pölten: Rundgang „Urig und unterhaltsam“, 17 Uhr Tourismus-Info. Anmeldung: 02742/353354.

St. Pölten: Führung Drogen und Hexenkräuter im Garten, 15 Uhr Eingang Sparkassenpark.

St. Pölten: Macht und Widerstand, 19.30 Uhr Landestheater NÖ.

Wolfsgraben: Musikschulkonzert „Concertino“, 17.30 Uhr, Pfarrsaal der Pfarrkirche Wolfsgraben.

SAMSTAG, 16. JUNI

Purkersdorf: „Käfigfest“ für Jugendliche mit Fußballturnier & Skatercontest, 13 bis 18 Uhr, Käfig vor der AHS Purkersdorf.

Purkersdorf: Open-Air „Earth, Wind & Fire“, 20 Uhr am Hauptplatz (Bühne vor der röm. Kath. Pfarrkirche). Vorgruppe „The Meatballs“ (Beginn: 19 Uhr).

Eichgraben: Spielplatzfest der Grünen, 14 bis 17 Uhr Abenteuerspielplatz.

Gablitz: „Das (perfekte) Desaster Dinner“, 19.30 Uhr im Theater 82er Haus. Info und Karten unter www.theater82erhaus.at.

Mauerbach: Frühschoppen und „WienerwaldClassic“ mit der Blasmusik Steinbach-, Mauerbach, 10.30 Uhr im Innenhof des Klosterwirts.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: „UR-TON Trommelworkshop 1“, 10 bis 16.30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter lache.lebe.trommle@gmx.at oder 0664/9150103. Nähere Informationen sind unter www.trommelqueen.at zu finden.

SONNTAG, 17. JUNI

Eichgraben: Benefiz-Klaviermatinee mit Gertrude Hammerl, 10.30 Uhr Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: „Das (perfekte) Desaster Dinner“, 18 Uhr im Theater 82er Haus. Info und Karten unter www.theater82erhaus.at.

Pressbaum: „UR-TON Trommelworkshop 2“, 10 bis 16 Uhr. Anmeldung erforderlich unter lache.lebe.trommle@gmx.at oder 0664/ 9150103. Nähere Informationen unter www.trommelqueen.at.

St. Pölten: Konzert mit dem Domchor „Requiem“, W. A. Mozart, 18 Uhr Domkirche.

St. Pölten: Barockfestival „Telemann i amici“, 19.30 Uhr ehem. Synagoge.

MONTAG, 18. JUNI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr) mit Kochworkshop, 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Blue Monday: „Dora Leonardi & Chris

Molisch Trio“ Blues/Soul/ Rock, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

Mauerbach: „Feldenkrais - Bewegliche Körper, bewegliches Gehirn“, 9 bis 10.30 Uhr, Menschengarten/Schlossparkhalle. Anmeldung erforderlich unter info@menschengarten.at oder 0664/3037203. Info: www.menschengarten.at.

DIENSTAG, 19. JUNI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Sprechstunde mit Andrea Alder, Themen: Ernährung, Schlafen, Gesundheitserhaltung, Krankheiten im Kleinkindalter, Krankenpflege, 10 bis 11 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum. Informationen unter 02231/ 63601491.

Purkersdorf: „Lerncafé“ – kostenlose Lernunterstützung der Lernhilfe Purkersdorf für alle schulpflichtigen Schüler, von 14.30 bis 17 Uhr in der re:spect Jugendberatung (Kaiser Josef Straße 8). Anmeldung erforderlich bis jeweils Freitag

unter jugendberatung@re-spect.org sowie 0699/ 18269599 oder spätestens Montag direkt beim Trainer.

Purkersdorf: Beratung - KOBV – Behindertenverband, 17 bis 18 Uhr im Rathaus Purkersdorf. Anmeldung erbeten unter 0664/3250343.

Pressbaum: „Töpfer-Jour-Fixe“ zum kreativen Austausch, 10 bis 12 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/Top 1 UG). Anmeldung erbeten unter info@toepferstube.cc. Informationen unter www.toepferstube.cc. 02742/ 353354.

St. Pölten: Barockfestival „Concerto D‘Europa“, 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge.

MITTWOCH, 20. JUNI

Gablitz: Bauernmarkt im Gablitzer Zentrum, 16 bis 19 Uhr.

Mauerbach: „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Genauere Info unter www.menschengarten.at.