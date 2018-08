Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Purkersdorf: Am Samstag, den 25. August werden am Hauptplatz besondere Highlights geboten. Ab 20 Uhr betritt Suzi Quatro, die „Queen of Glamrock“, die Open-Air Bühne. Doch auch Austropop-Fans kommen auf ihre Kosten, denn bereits ab 19 Uhr treten „WIR 4“ mit Ulli Bäer, Harald Fendrich, Gary Lux und Harry Stampfer auf. Zu ihnen gesellt sich für ein paar Nummern niemand Geringerer als Wolfgang Ambros.

| Manfred Sebek