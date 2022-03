Demenz: Ein „Bunter Nachmittag“ in Pressbaum

Vollbild

Der ehrenamtliche Helfer Josef Figl mit Gemeinderätin Gaby Schwarz (Arbeitskreisleitung „Gesunde Gemeinde Pressbaum“) und Rudi Schnitzer beim Kartenspielen. Zusätzliche männliche Helfer werden noch gesucht. Liselotte Wolf mit den Gemeinderätinnen Gaby Schwarz und Ingrid Burtscher beim „Bunten Nachmittag“ in der Café Pension Parzer. Für die musikalische Unterhaltung und Auflockerung sorgten Liselotte Wolf an der Gitarre und ihre Schwester Regina Pop am Akkordeon.

