Pressbaumer Kultur-Programm bietet heuer viele Highlights

Die Kulturinitiative Vereinsmeierei präsentiert in Kooperation mit dem Gasthaus Mayer als Bühnenwirtshaus vereinsMAYERbühne wieder ein vielfältiges Kulturprogramm für das heurige Jahr. Vereinsmeierei-Chefin Marina Scheutz-Tatic konnte auch für 2023 namhafte Künstler für das neue Programm gewinnen.

So betritt am 25. Mai Marco Pogo, Gründer der Bierpartei, Präsidentschaftskandidat und Frontman der Wiener Punkband Turbobier die Bühne des Pressbaumer Stadtsaals. In seinem Programm „Gschichtldrucker“ erzählt Pogo über die vielen spaßigen, merkwürdigen oder einfach nur unglaublichen Ereignisse aus seinem ungewöhnlichen Leben.

Mit Malerina kommt eine weitere Kabarett-Newcomerin nach Pressbaum. Marina Lackovic, Tirolerin mit serbischen Wurzeln, erhielt für ihr Programm „Serben sterben langsam“ den renommierten Kleinkunstpreis „Salzburger Stier“. Musikalischen eröffnet am 25. Februar Orges Toce mit seiner Ockus Rockus Band das Jahr 2023 in der vereinsMAYERbühne. Der Ausnahmegitarrist war Bandmitglied des 2017 verstorbenen Sängers Wilfried Scheutz.

Pressbaumer Künstler sind heuer stark vertreten

Die große Zahl an Künstlern, die in Pressbaum wohnen oder gelebt haben spiegelt sich auch im heurigen Programm wider. Am 4. März tritt Hanibal Scheutz mit seiner Band 5/8erl in Ehr´n im Stadtsaal auf. Seit 17 Jahren ist die Band mit ihrem Wiener Soul ein Fixstern am deutschsprachigen Musikhimmel. In Zusammenarbeit mit dem Jazzorchester Vorarlberg kommt heuer ein neues Album auf Vinyl heraus.

Am 14. April treten die MusikKanten mit neuem Programm in der vereinsMAYERbühne auf. Uralte Hadern werden „recyclet“ und neu verpackt. Eine Spezialität der Lokalmatadore. Im Advent kommt der ehemalige Pressbaumer Musiker, Komponist und Produzent Gandalf in den Stadtsaal. Nach mehr als zehn Jahren bietet sich die Gelegenheit den musikalischen Poeten mit internationalem Erfolg wieder auf Heimatboden live zu erleben. Begleitet wird er von seinen langjährigen Weggefährten Peter Aschenbrenner, Merike Hilmar und Sohn Christian Strobl sowie dem WienerKlassikQuartett.

Einige geplante Veranstaltungen sind wegen Terminsuche noch nicht auf der Webseite zu finden. Mit dem Newsletter sind Kulturgenießer auf der sicheren Seite und erhalten zeitgerecht eine Erinnerung mit allen notwendigen Infos per Mail. Anmeldungen unter: kultur@vereinsmeierei.at. Mit einem besonderen Zuckerl wartet Bühnenwirt Roland Mayer auf. Um den eingebrochenen Kartenvorverkauf wieder anzukurbeln erhalten die Besitzer der ersten fünf verkauften Karten einer Veranstaltung einen Getränkegutschein und leihweise einen roten Sitzpolster.

