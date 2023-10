Erster Geburtstag für Gablitzer Carsharing

Genau ein Jahr ist es her, als die Gablitzer e-Carsharing-Initiative des Vereins eh-mobil gegründet wurde. Seitdem ist es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Marktgemeinde leichter geworden, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein und sowohl die Umwelt als auch die eigene Geldbörse zu schonen. Fahrerinnen und Fahrer bringen die Mitglieder des Vereins im Ortsgebiet von Gablitz und Purkersdorf gegen einen jährlich oder quartalsweise zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag an das gewünschte Ziel. „Wir fahren in erster Linie ältere Menschen zum Arzt, zum Bahnhof oder zum Einkaufen. Unser Angebot spricht sich aber auch immer mehr unter Jüngeren herum“, weiß Initiatorin Gina Wörgötter. „Wir holen zum Beispiel auch Kinder von der Volksschule ab oder bringen Jugendliche zum Musikunterricht und andere zum Bahnhof.“

Eine Familie, die der Verein eh-mobil stellvertretend für viele andere vor den Vorhang bittet, ist jene von Patrick Güra, seiner Frau Isabella und den zwei Buben Julian und Simon. Diese ist erst vor wenigen Monaten nach Gablitz gezogen und verfügt eigentlich über ein eigenes Auto. „Dank eh-mobil sparen wir uns aber ein zweites. Bei jedem Wetter und in jeder Situation auf Öffis oder Fahrrad auszuweichen oder zu Fuß zu gehen ist einfach nicht möglich, gerade wenn man in oberen Siedlungen wie Hochbuch oder Hauersteig lebt.“ Die Möglichkeit, dass ganze Familien Mitglied im Verein werden und zu vergünstigten Tarifen unterwegs sein können, unterstreicht auch Wörgötter.

Viele der Vereinsmitglieder engagieren sich aktiv als Fahrer oder übernehmen das Buchungstelefon. Wer dies mindestens zwei Mal im Monat tut, darf zu einem ermäßigten Tarif unterwegs sein. Fahrer haben zusätzlich die Möglichkeit, sich das Vereinsfahrzeug – einen Nissan Leaf – am Wochenende zum Selbstkostenbeitrag auszuborgen. Damit alle möglichst sicher ans Ziel kommen, absolvieren alle Lenkerinnen und Lenker ein Fahrtraining bei der Fahrschule LEO in Purkersdorf.

Wer beim Rückblick auf das vergangene Jahr mit dabei sein und mitfeiern möchte, hat am 12. Oktober bei der Geburtstagsfeier ab 18.30 Uhr im Gasthof Schreiber die Gelegenheit dazu. Mehr Infos dazu und zu den Angeboten des Vereins finden sich auf der Vereinshomepage eh-mobil.at.