Seit über fünf Jahren betreut der Verein „Gablitz hilft“ einen syrischen Mann, dessen Bruder und Schwägerin im Atama-Camp, einem großen Flüchtlingslager in Syrien, leben müssen. Die Verwandten des Schützlings haben aber ihren Mut nicht verloren.

Im Gegenteil: Der Bruder kümmert sich darum, dass die Kinder im Lager eine Betreuung bekommen. Vom Engagement des Syrers begeistert, startete daraufhin der Verein „Gablitz hilft“ ein neues Projekt. In Zusammenarbeit mit den syrischen Vereinsmitgliedern und deren Verwandten, die in Atama leben, konnte „Gablitz hilft“ den Wunsch eines Kinderhauses erfüllen.

Setzen sich für ein Montessori-Kinderhaus in Syrien ein: Birte Dalbauer-Stokkebaek, Eva Novotny, Kassierin Waltraud Fehr , Miriam Üblacker, Obfrau-Stellvertreterin Karin Tschare-Fehr, Obfrau Astrid Wessely Christine Hutterer und Florian Ladenstein Privat

Dabei hat sich der Verein auch noch ein zusätzliches Ziel gesetzt: „Wir wollten dabei die Methode von Maria Montessori umsetzen und damit diese Form der Pädagogik nach Syrien bringen“, sagt Obfrau Astrid Wessely. Das Kinderhaus in Atama, in der Nähe der türkischen Grenze, wäre damit die erste Montessori-Einrichtung im Land. Um die Betreuungsstätte realisieren zu können, wurde im März ein Raum angekauft, der Platz für rund 60 Kinder bieten soll. „Der Bedarf an Betreuung ist aber viel höher“, sagt Wessely. Das Lehrpersonal, das im Kinderhaus tätig sein wird, ist Teil des Vereines und Wessely steht mit den Personen im täglichen Austausch.

„Das Geld macht keine Umwege. Wir als Verein sind nur die Vermittler.“ Obfrau Astrid Wessely

Nun ist der Verein auf der Suche nach Paten, die das Projekt und die Kinder mit 20 Euro pro Monat unterstützen möchten (siehe Info-Box). Mit den Spenden werden zum Beispiel die sechsstündige Betreuungszeit, Lernmaterialien, Frühstück und ein wechselndes, gesundes Mittagessen für die Kleinen gekauft. Die Gelder finanzieren aber auch eine Aufwandsentschädigung für die Pädagogen oder die Montessori-Ausbildung des Bruders. „Gablitz hilft“ behält von den Patenschaften nichts ein.

„Das Geld macht keine Umwege. Wir als Verein sind nur die Vermittler. Das Geld geht 1:1 in das Kinderhaus“, betont die Obfrau. Wer eine Jahrespatenschaft abschließt, kann – wenn dies gewollt ist – auch zum Patenkind persönlichen Kontakt halten.