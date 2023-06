Jugendarbeit in Region Purkersdorf wird mobil

Seit Mitte Mai ist der neue Bus des Jugendvereins Respect, ein Ford Oldtimer, in Besitz des Vereins und auch schon in Betrieb. Seinen ersten Auftritt hatte das Gefährt beim Graffiti-Workshop in Purkersdorf (die NÖN berichtete). Grundsätzlich dient der Bus für die mobile Jugendarbeit, die von Respect in den Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Wolfsgraben und Tullnerbach betrieben wird. „Der Bus ist mit Liegestühlen, Zelt, Bänken und einem Soundsystem bestückt und kann jederzeit den öffentlichen Raum bespielen. Durch die Anordnung der Sitzbänke können aber auch jederzeit Beratungen im Bus stattfinden. Er dient somit nicht nur zur Animation, sondern auch als mobile Beratungsstelle“, erklärt Robert Eder, Geschäftsführer von Respect.

Beratungsstelle statt Jugendzentrum

Mit der Neuanschaffung soll gleichzeitig auch die Jugendarbeit neu aufgestellt und besser an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden. Streetwork, sprich mobile Jugendarbeit, soll forciert werden, das Jugendzentrum soll es künftig in seiner jetzigen Form nicht mehr geben. Mitgrund dafür ist auch die Auflösung des Mietvertrags des Jugendzentrums in der Kaiser Josef-Straße.

„Es wird kein Jugendzentrum mehr entstehen, aber eine Anlaufstelle für die Beratung, die mobile Jugendarbeit und das Lerncafé. Die Räume werden eher in Richtung eines Jugendcafés eingerichtet werden, um den Ergebnissen der Jugendbefragung der Stadt Purkersdorf gerecht zu werden. Es wird daher kein Partyraum mehr angeboten, aber sehr wohl wird es weiterhin Billard, Dart und W-LAN ohne Konsumzwang geben“, erklärt Eder und betont: „Damit können wir den Jugendlichen in den Freistunden zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht einen Treffpunkt anbieten.“ Dazu laufen aktuell die Verhandlungen mit den Räumlichkeiten der ehemaligen Blumenhandlung Tulach in der Kaiser Josef-Straße 10 in Purkersdorf. Verlaufen die Verhandlungen erfolgreich, könnte die Beratungsstelle bereits mit Schulanfang im September wieder öffnen, zeigt sich Eder zuversichtlich.

Mobile Jugendarbeit startet im Juli

Grundsätzlich läuft bis Ende Juni noch die Auswertung der Sozialraumanalyse, fest steht jedoch jetzt bereits, dass die mobile Jugendarbeit im Juli gänzlich starten soll. Außerdem gibt es bereits einige Plätze, die sich dafür besonders eignen. „In Gablitz werden wir die Fußballwiese und das Bad bespielen, in Purkersdorf sind es der Schlosspark, der Fußballkäfig und die Kellerwiese, aber auch die Feihlerhöhe. In Wolfsgraben unterstützen wir das Jugendzentrum hinter dem Gasthaus Oliver. In Tullnerbach sind wir, gemeinsam mit der Initiative Ortskernentwicklung, am Aufbau eines echten Zentrums“, erklärt der Respect-Geschäftsführer. Um dieses gemeinsam mit Jugendlichen zu planen, organisiert der Verein am 24. Juni ab 16 Uhr ein Jugend-Picknick beim Pleban-Park. Bis es soweit ist, sind die Streetworker im Bereich des Wienerwaldsees und am Käfig im Irenental unterwegs.

Robert Eder (3. v. r.) war bei einer Vorstandssitzung der Kleinregion "Wir 5 im Wienerwald" mit dabei, um das Konzept der mobilen Jugendarbeit zu besprechen. Auch auf Mauerbach soll das Angebot ausgeweitet werden. Foto: NÖ.RegionalDaniel Brüll

Die Streetworker werden wöchentlich in den Gemeinden unterwegs sein. Zudem soll es für Gemeinden regelmäßig an Freitagen und Samstagen besondere Aktionen geben. „Hierfür haben wir auch einen Recruiting Prozess gestartet, damit wir bis Herbst um 30 Wochenstunden aufstocken können“, erklärt Eder.

In einem nächsten Schritt soll die mobile Jugendarbeit außerdem auf die Gemeinden Mauerbach und Pressbaum ausgeweitet werden, Gespräche laufen hier laut Eder bereits. „Ziel ist es, 2024 in der gesamten Region mobile Jugendarbeit anzubieten.“