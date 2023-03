Neue Bürgerinnen und Bürger trafen sich im Purkersdorfer Stadtsaal

Aufgrund von Corona musste der Empfang für die Neubürgerinnen und Neubürger einige Jahre pausieren, heuer war es wieder so weit. Zirka 80 bis 90 neue Purkersdorferinnen und Purkersdorfer informierten sich im Stadtsaal über die zahlreichen Vereine und Institutionen in der Wienerwaldstadt. Insgesamt sind 913 Einladungen an die neue Bürgerinnen und Bürger versendet worden, teilt die Stadtgemeinde mit.

Eine neue Purkersdorferin ist übrigens auch Ex-Starmania-Teilnehmerin Nastja Isabella, die mit dem Purkersdorfer Musiker Clemens Schaller gleich für die musikalische Unterhaltung sorgte.

31 Vereine und Institutionen haben sich im Stadtsaal vorgestellt. So präsentierten sich die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen des Rathauses, Einsatzkräfte, zahlreiche Vereine bis hin zu Pensionisten und Senioren.

Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf

Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf

