Gablitzer Heimatmuseum hat jetzt Förderverein

Um das Heimatmuseum auf, wie Bürgermeister Michael Cech sagt, „stabilere Beine“ zu stellen und diverse Fördermöglichkeiten bestmöglich ausschöpfen zu können, wurde vor wenigen Tagen der Förderverein des Gablitzer Heimatmuseums gegründet. „Dieser Verein soll sich zum einen mit der Vorbereitung für den neuen Standort beschäftigen und auch das Heimatmuseum für durchaus neue Interessierte öffnen“, erklärt Cech.

Als Obmann wurde Florian Schober bestellt, ihm zur Seite steht Franz Starnberger als Obmann-Stellvertreter. Sabrina Mynarik ist Kassierin, ihre Stellvertreterin ist Carola Kahl. Als Rechnungsprüfer fungieren künftig Christian Fischer und Michael Cech. „Ich glaube, dass wir mit dem Team für das neue Heimatmuseum viel auf die Beine stellen können“, ist der Ortschef zuversichtlich.

Bisher war das Heimatmuseum im Keller der Volksschule untergebracht. Durch die mangelnde Sichtbarkeit war es allerdings schwierig, ein breiteres Publikum anzusprechen. „Die bisherige Kustodin, Renate Grimmlinger, hat sich mit Sonderausstellungen sehr bemüht und sich auch durch ihre Bücher und ihre Expertise ausgezeichnet. Aber ein Heimatmuseum im Keller der Volksschule hat keine besonders positive Außenwirkung. Und das wird sich mit dem neuen Standort jetzt ändern“, sagt der Bürgermeister.

Öffnung vermutlich erst wieder 2025

Wie bereits berichtet, wird das Heimatmuseum künftig im neuen Ortszentrum im Komplex des Gemeinde-Mehrzwecksaals zu finden sein. Bis das allerdings besucht werden kann, muss man sich noch gedulden. „Ich rechne mit einer Fertigstellung 2025“, meint Cech.

Es gibt zudem sehr viele Exponate, die nur darauf warten, ausgestellt zu werden. Aber auch das wird im neuen Heimatmuseum nicht möglich sein. „Aufgabe des Teams wird deshalb auch sein, zu überlegen, wie man sich präsentieren kann“, so Cech.

Derzeit ist das Heimatmuseum geschlossen. Die Exponate lagern aktuell am Bauhof. In der Zwischenzeit soll das Heimatmuseum trotz allem nicht in Vergessenheit geraten. „Wir wollen das Heimatmuseum am Leben erhalten, etwa durch die Ortsführungen, die Franz Steinberger durchführt. Oder dass wir den Tag des Denkmals nützen, um im Zuge dessen Führungen anzubieten“, meint Cech abschließend.