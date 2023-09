Neue Auffahrt: „Die Lage hat sich beruhigt“

„Es war klar, dass sich die Situation entspannt, wenn sich die Zeiten des Unterrichtsendes unterscheiden“, meint Martin Schipany, der wöchentlich sein Enkelkind von der Schule abholt. Wie berichtet kam es in der ersten Schulwoche bei der neuen Auffahrt zum Schulcampus Norbertinum zum Verkehrschaos. Das dürfte jetzt vorbei sein. Worauf Schipany allerdings hinweist, sind die Mopeds, die auf den schrägen Parkplätzen stehen. „Denn im Prinzip stehen sie ja legal da“, meint er.

Begeistert von der neuen Auffahrt ist jedenfalls geschäftsführende Gemeinderätin Sylvia Arnberger (Liste Novomestsky), sie machte sich auch selbst vor Ort ein Bild: „Es funktioniert gut. Ich war um zehn vor halb acht Uhr früh dort und habe mir die Situation angesehen“, so Arnberger. Die Kinder würden sich an sämtliche neuen Regelungen halten. „Das Fehlverhalten liegt meist bei den Eltern“, so die Mandatarin, die betont, dass auch die Polizei mit den Abläufen zufrieden sei.

Einige Nachbesserungen sind jetzt noch notwednig, so wird die Straße breiter asphaltiert und der Fußgängerübergang wird rot markiert. Außerdem wird es für einspurige Fahrzeuge einen eigenen Parkplatz geben. „Dazu war am Montag die Verkehrsverhandlung“, berichtet Arnberger.