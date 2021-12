Genereller „30er“ steht in Gablitz zur Diskussion

Seit Anfang der Woche gilt auf der gesamten B1 durch Gablitz Tempo 50. Wie die NÖN berichtete , konnte ÖVP-Bürgermeister Michael Cech nach langem Bemühen eine einheitliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße erwirken:

Gablitz „50er“ gilt ab kommender Woche

Verkehr auf B1 Tempo 50 für gesamte Linzer Straße in Gablitz

„Ich bin sehr froh, dass das Ziel nun erreicht ist. Weniger Geschwindigkeit bedeutet mehr Sicherheit und Lebensqualität und weniger Lärm in unserer Gemeinde“, sagt Cech.

Um die Sicherheit in Gablitz, weiter zu steigern, will der Ortschef jetzt eine neue Verkehrsmaßnahme diskutieren – nämlich ein durchgehendes Tempolimit von 30 km/h in allen Siedlungsstraßen und –gassen.

Bürgermeister Michael Cech und SPÖ-Gemeinderat und Ausschuss-Vorsitzender Marcus Richter haben schon erste Gespräche über den generellen „30er“ geführt. GemeindeGablitz

„Laufend kommen Hinweise von Anwohnern, dass in ihrem Bereich zu schnell gefahren wird, was vor allem ein Risiko für Kinder darstellt. Außerdem stellen die unterschiedlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Siedlungsgebieten eine verwirrende Situation dar“, sagt Cech und ergänzt: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel für Geschwindigkeitsreduktionen auf unseren Gemeindestraßen getan und ich möchte nun einen Diskussionsprozess anstoßen, um im gesamten Gemeindegebiet außer der Bundesstraße 1 und der Landesstraße nach Mauerbach Tempo 30 zu verordnen.“

Im Gemeinderat wird es jedenfalls eine Diskussion geben, wie ein NÖN-Rundruf zeigt. Innerhalb der Parteien ist man sich nämlich über den generellen „30er“ nicht ganz einig.

Die Grünen befürworten die Tempobremse in den Siedlungsgebieten. In den Ausschüssen hätte man dieses Thema bereits mehrfach vorgebracht. Seitens der Gemeinde sei die mögliche Umsetzung einer einheitlichen Geschwindigkeit aber nicht intensiv verfolgt worden, sagt Grüne-Gemeinderat Gottfried Lamers und nennt als Beispiel die Hochbuchstraße, wo abwechselnd Tempo 30 und 50 gilt. Das sei nicht besonders sinnvoll. „Und auf das haben wir bereits mehrfach hingewiesen“, sagt Lamers.

Betroffene Straßen werden analysiert

Für NEOS-Gemeinderat Norbert Sillhengst ist der „Fleckerlteppich“, den es jetzt gebe, „eine Katastrophe“. Man müsse sich aber im Detail ansehen, wo ein „30er“ Sinn mache und auf welchen Straßen, Tempo 50 bleiben könnte.

Eine ähnliche Meinung teilt SPÖ-Gemeinderat Marcus Richter, auch Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität und Soziales. In vielen Siedlungen gilt bereits ein 30km/h-Tempolimit. In Straßen, wie der Hochbuchstraße, könne sich Richter eine Adaptierung vorstellen. „Bei dieser dichten Bebauung würde es Sinn machen“, so der Gemeinderat. In der Hauersteigstraße von der B1 bis zum Friedhof handle es sich aber zum Beispiel um eine lange gerade Straße, die weiterhin mit einem „50er“ befahren werden könnte.

FPÖ-Gemeinderat Karl Heinz Riegl spricht sich auf eine erste NÖN-Anfrage gegen einen generellen „30er“ aus. „Das finde ich nicht vernünftig durchführbar“, sagt er und nennt ebenfalls die Hauersteigstraße als Beispiel, wo ein „50er“ ausreichend ist, denn dort gebe es kaum „Querverkehr“. Um die Sicherheit der Bewohner zu steigern, könnte man „die flächendeckende Überprüfung auf die Einhaltung der Geschwindigkeit“ forcieren, so Riegler.

Polizei und Bürger sollen miteinbezogen werden

ÖVP-Bürgermeister Cech will kommendes Jahr in die Analysephase einsteigen, wie er im NÖN-Gespräch erzählt. Der Gemeinderat, die Bevölkerung, Verkehrsexperten und auch die Polizei sollen beim Tempo 30 miteinbezogen werden. Zudem will man von anderen Gemeinde, die bereits ähnliche Maßnahmen umgesetzt haben, lernen.

„Verkehr ist in allen Gemeinden und so auch in Gablitz ein großes Thema. Neben Verkehrslösungen für unser Zentrum, die auch unsere Hauptstraße und die Ferdinand Ebner-Gasse vor der Volksschule umfassen müssen und werden, sollten wir durch eine einheitliche Lösung für alle Siedlungsgassen und -straßen für Klarheit, Sicherheit und Lärmschutz sorgen“, ist der Ortschef überzeugt.