Verkehrsunfall 80-jähriger Mopedlenker bei Kollision mit Pkw in Mauerbach verletzt

E in 80 Jahre alter Mopedlenker ist am Dienstag auf der L121 in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt worden.