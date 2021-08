Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag um die Mittagszeit in Gablitz: Eine Wienerin, die mit ihrem Pkw auf der Linzerstraße in Richtung Riederberg unterwegs war, kam mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Betonleitwand. Der Wagen überschlug sich und landete auf einem Schotterplatz neben der B 1.

Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wien geflogen werden. Zu Hilfe eilte auch die Feuerwehr, die sich um die Bergung des Unfallwagens kümmerte.