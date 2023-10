Grüne bringen Frauenfrühstück nach Gablitz

In anderen Orten wird es schon länger gelebt. Jetzt hat es auch in der Wienerwaldgemeinde Einzug gehalten. Die Rede ist vom Frauenfrühstück, dessen Auftaktveranstaltung am vergangenen Wochenende im Gablitzer Dorfcafé stattfand. Rund 30 Frauen waren bei dem von den Gemeinderätinnen der GRÜNEN Liste Gablitz Gina Wörgötter und Miriam Üblacker organisierten Treffen mit dabei.

„Neben der simplen Möglichkeit einander kennenzulernen und von gemeinsamen Erfahrungen als Frau zu berichten, möchten wir auch jedes Mal einen kurzen Input zu Themen bringen, die uns allen unter den Fingernägeln brennen. Das Konzept hat riesigen Anklang gefunden“, freute sich Üblacker. Für diesen Input sorgte beim ersten Frauenfrühstück die ehemalige Leiterin des Gablitzer Heimatmuseums Renate Grimmlinger, die im vergangenen Jahr eine Ausstellung zum Thema Frauengeschichten kuratierte und mit einem kurzen Vortrag für den Einstieg in dieses neue Veranstaltungsformat sorgte. „Es ist wirklich schade, dass die vielen eindrucksvollen Frauen, von denen wir erfahren haben, in der Öffentlichkeit so wenig bekannt sind. Aber auch dazu können Austauschräume wie das Frauenfrühstück dienen, zur Weitergabe dieses Wissens“, so Miriam Üblacker weiter.

Das aus Sicht der Initiatorinnen sehr erfolgreiche erste Treffen machte Mut auf mehr. Bereits jetzt sind weitere Termine in Planung, wobei bei den Themen von der Frauengesundheit über Diskriminierungserfahrungen bis hin zur frauenspezifischen Altersarmut ein weiter Bogen gespannt werden soll. Auch die Anregungen der Teilnehmerinnen werden berücksichtigt.