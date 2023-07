Schülerinnen und Schüler zeigen in der Bühne ihre Werke

Ein Semester lang hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit für ihre Werke für die Ausstellung „GrenzenLOS“. In dieser relativ kurzen Zeit sind tolle Kunstwerke entstanden. Im Zuge der Vernissage zur Ausstellung kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Bühne Purkersdorf, um sich die Werke der Schülerinnen und Schüler anzuschauen. Mit dabei waren etwa Bürgermeister Stefan Steinbichler, Kulturstadträtin Waltraud Frotz, Mittelschuldirektor Michael Monyk, die künstlerische Leiterin Lisa-Marie Müller, Bildungsstadtrat Florian Kopetzky, Altbürgermeister Karl Schlögl mit Gattin Gabi, Vizebürgermeister a. D. Rudolf Toifl, die beiden Gastgeber der Bühne Karl Takats und Werner Deimel, VS- und ASO-Direktorin Manuela Dundler-Strasser und viele weitere Purkersdorferinnen und Purkersdorf. Für die muskalische Komponenten sorgte Vanessa Weissenberger alias Vanaya.