Haidvogls Haierismus: Ausstellung in Gat's Boutique & Bistro

In dem von Ihm geprägten Stil des Haierismus, den Erich Haidvogl als „eigenwillig, kreativ und symbolhaft“ bezeichnet, präsentiert er 38 Werke unterschiedlicher Stilrichtungen derzeit in der Pressbaumer Boutique & Bistro von Gat Ketplang. Bis 1999 war er Malermeister, 16 Jahre davon mit eigenem Betrieb. Seit seiner Pension hat sich der seit eineinhalb Jahren in Pressbaum Sesshafte auf Malen als Kunst verlegt.

Zur Vernissage letzten Mittwoch waren auch seine Enkelinnen Zoe Dvorsky und Luna Pöllmann sowie Tochter Nicole Dvorsky und Gattin Eva Haidvogl mitgekommen. Über 500 Bilder malte Haidvogl mittlerweile, die er in acht Bildbänden festgehalten hat. Sein Motto lautet: "Wer Farben liebt ist niemals einsam, denn die Farben des Lebens sind die Farben der Liebe."