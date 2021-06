Bereits zum dritten Mal muss sich ein Pressbaumer (47) vor Gericht verantworten. Nein, nicht weil er sich mehrmals etwas zu Schulden kommen hat lassen, sondern weil ein Formalfehler passiert war und dann auch noch „der Wahrspruch ausgesetzt wurde“, wie es juristisch heißt. Bei der Beantwortung der Fragen des Geschworenengerichts soll es in der zweiten Verhandlung formelle Probleme gegeben haben (die NÖN berichtete).

Nun erzählt der 47-Jährige zum dritten Mal am Landesgericht St. Pölten von seinen Erinnerungen an den 5. Februar 2020. Laut Anklageschrift soll er an diesem Tag versucht haben, seine Frau umzubringen.

Eine Nachzahlung beim Finanzamt, Kontoüberziehungen und der Verlust des Jobs dürften das Fass an jenem Tag zum Überlaufen gebracht haben. Während die Frau auf der Couch saß, um die Kontobewegungen ihres Mannes am Handy zu prüfen, nachdem sie ihn mit den Überziehungen konfrontiert hatte, soll er in den Garten gegangen sein und einen mehrere Kilo schweren Rasenkantenstein geholt haben. Von hinten soll er damit auf sie eingeschlagen haben. Leichte Schürfwunden im Nackenbereich waren die Folge. Als die Frau aufstand, sah sie ihren Mann, der den Stein nach wie vor in die Höhe hielt. „Ich wollte mit ihm reden und die Situation bereinigen, ich kenne meinen Mann so nicht“, gibt die Pressbaumerin zu Protokoll.

Nach einem Gerangel soll der Mann schließlich ins Auto gestiegen und weggefahren sein. Laut seinen Aussagen habe er vor gehabt, sich das Leben zu nehmen. Um seiner Familie den Abschied zu erleichtern, habe er zuvor aber diese Handlung gesetzt. „Ich bin zuerst zu einer Brücke gefahren, um hinunterzuspringen, traute mich aber nicht. Dann fuhr ich ins Tullnerfeld, um mich vor den Zug zu werfen, habe es aber nicht geschafft“, erzählt der Pressbaumer. Schließlich suchte er Hilfe bei der Rettungsstelle in Purkersdorf. Von dort rief er seine Frau an, die ihn abholen sollte. Abgeholt wurde er aber von der Polizei.

Angeklagter und Ehefrau fanden zusammen

Die Tat hat ihm seine Frau mittlerweile verziehen. Als ihr Mann aufgrund des ersten Urteils enthaftet wurde, gab es lange Gespräche und Therapiesitzungen, die die beiden schließlich wieder zusammenführten. Nach Aufhebung des Urteils wurde er aber wieder festgenommen. „Es sind viele Faktoren zusammengekommen, sodass mein Mann nicht mehr konnte“, sagt die Pressbaumerin. Und sie ist sich sicher, dass ihr Mann sie nicht schwer verletzen oder gar umbringen wollte. Zugleich fügt sie hinzu, dass sie sich bei der Tatrekonstruktion sehr unter Druck gefühlt hatte. „Die Situation war unerträglich für mich, viele haben auf mich eingeredet. Aber heute sehe ich alles mit ganz anderen Augen.“

Ein Urteil konnte aber auch beim dritten Prozess nicht gefällt werden. Aufgrund der verschiedenen Aussagen zum Tathergang forderte Richter Andreas Beneder noch ein Gutachten ein. Dieses soll klären, wie der Schlag ausgeführt worden war und inwiefern die Angaben des Angeklagten der Realität entsprechen. Die Verhandlung wird am 4. August fortgesetzt.