Areal Unterpurkersdorf für Bürgerliste ein „Lost Place“

Das Areal Unterpurkersdorf kommt nicht aus der Kritik. Während es in der vergangenen Woche Wirbel um das vermeintliche Umschneiden eines Baumes wegen der Park & Ride-Anlage gab, sorgt jetzt der Bereich insgesamt für Gesprächsstoff.

Als „Lost Place“ beschreibt die Bürgerliste „Pro Purkersdorf“ das Areal beim Bahnhof Unterpurkersdorf. Obwohl man seitens der ÖBB 61 Millionen Euro in der Umbau investiert habe, würde die Gegend völlig verwahrlost aussehen. „Das Areal ist geprägt durch Bauzäune und Unrat. Scherben zieren die Gegend, Absperrbänder tanzen im Wind“, beschreibt die Bürgerliste. Die völlig überdimensionierte Brücke würde außerdem durch das ungepflegte Umfeld noch unpassender wirken. Die Gegend würde außerdem Menschen anziehen, die Fensterscheiben einschlagen oder sich an Sprühdosen versuchen. „Die Bahnhofstraße war früher einmal eine der schönsten Straßen in Purkersdorf und erfreut sich noch immer vieler Spaziergänger, die sich jetzt zunehmend über diesen Zustand beschweren“, ist die Bürgerliste überzeugt.

Seitens der ÖBB betont Pressesprecher Christopher Seif, dass die Bauzäune aufgrund der Errichtung der Park & Ride-Anlage derzeit noch notwendig sind. Im November sollen sie aber voraussichtlich entfernt werden. „Dies betrifft die Bauzäune am Randbahnsteig“, ergänzt Seif. Die Bauzäune in jenem Bereich, wo Gleise weggerissen wurden, würden bestehen bleiben. „Dort finden wir eine unebene Fläche vor, man kann diese nicht für Kundenverkehr öffnen, es bestünde Stolpergefahr“, informiert der ÖBB-Pressesprecher. Bezüglich Müll und Unrat werde man die Baufirmen sensibilisieren und verunreinigte Flächen am Areal reinigen lassen.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler sagt zur Angelegenheit nur, dass sich das Areal nicht im Eigentum der Stadtgemeinde befinde. „Und ich rege mich auch nicht auf, wenn mir beispielsweise bei meinem Nachbarn etwas nicht gefällt“, so der Stadtchef.

Aktuell laufen Abstimmungen zwischen Stadt und ÖBB zur künftigen Nachnutzung des Areals. „Aufgrund des ergebnisoffenen Charakters dieser Planungen, der erwähnten Sicherheitserwägungen, und da nicht absehbar ist, wie und wann es weitere Schritte geben wird, ist eine Zwischennutzung auf diesem Areal zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich“, ergänzt der ÖBB-Pressesprecher außerdem.