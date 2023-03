Einsatzreiche Woche für FF Pressbaum: Von Brand bis Pkw-Bergung

Insgesamt sieben Mal musste die Feuerwehr Pressbaum in der Vorwoche ausrücken, am ersten Tag innerhalb kürzester Zeit gleich drei Mal hintereinander: Nach einer Fahrzeugbergung auf der A1 und einem Sturmschaden beim Wienerwaldsee wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Wienerwaldsee gerufen. Ein Teil des Schilfs am Ufer hatte Feuer gefangen. „Aufmerksame Fischer nahmen das Feuer rechtzeitig wahr und konnten es rasch unter Kontrolle bringen“, berichtet die Feuerwehr. Ein Ausbreiten auf die sehr trockene Umgebung wurde dadurch verhindert. Die Feuerwehr Pressbaum übernahm die Nachlöscharbeiten.

Fahrzeuge geborgen

Wenige Tage später galt es in der Dürrwien ein Fahrzeug zu bergen, welches beim Rangieren mit der Hinterachse in den Graben rutschte. Mittels Kran des schweren Rüstfahrzeuges wurde das Fahrzeug aus dem Graben geborgen. Der Lenker konnte seine Fahrt weiter fortsetzen. Keine 24 Stunden später erfolgte erneut eine Alarmierung zu einer Fahrzeugbergung. Eine Lenkerin wollte auf einen Parkplatz fahren, doch der Wagen blieb in der Einfahrt stehen und ließ sich nicht mehr bewegen. Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeug.

Auch Fahrzeuge mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Foto: FF Pressbaum

Unterstützung bei Bränden

Weiter ging es zu einem Waldbrand im Einsatzgebiet der Feuerwehr Rekawinkel sowie zu einem Kellerbrand im Gebiet der benachbarten Feuerwehr. Hier wurden die Kameraden bei den Arbeiten unterstützt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.