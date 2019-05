Heimatforscher Dieter Halama und die Volksschule Gablitz nehmen heuer mit ihrem Projekt „Von der Hohen Schule ins Paradies - eine humoristische Bildungsreise über den Riederberg“ beim Viertelfestival teil. Dieses Festival wurde vom Land NÖ initiiert, und wendet sich vorwiegend an regionale Künstler und Kulturinitiativen.

„Unser Projekt befasst sich mit zwei wahrhaft paradiesischen historischen ‚Bildungsstätten‘ dies- und jenseits des Riederberges,“ erzählt Dieter Halama. Die fiktive „Hohe Schule von Gablitz“ galt vor allem im 19. Jahrhundert als ein Ort, wo die „heilige Einfalt“ als „Unbildung“ uneingeschränkt ausgelebt werden durfte. Das spätmittelalterliche Kloster „Sancta Maria in Paradyso“ war hingegen bis zu seinem Untergang im Jahre 1529 ein Ort der franziskanischen Gelehrsamkeit.

Die Gründung dieser tatsächlichen Bildungsstätte jährt sich 2019 zum 555. Male.

Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur

„Die Kinder der VS Gablitz setzen sich vor diesem Hintergrund mit Bildung und ‚Unbildung‘ auseinander“, berichtet Dieter Halama. Die Ergebnisse wurden auf selbstgeschöpftem Papier in Wort und Bild festgehalten und sodann zu Schulbüchern gebunden. Das dezentrale Konzept des Viertelfestival NÖ besagt, dass das Festival nicht an einem Ort stattfindet, sondern sich auf verschiedene Kulturprojekte an unterschiedlichen Standorten über das ganze Viertel verteilt. Diese regionale Vielfalt gewährleistet den Anspruch des Festivals, Kunst und Kultur in die einzelnen Orte und Gemeinden der Region zu transportieren.

In den letzten Jahren haben Viertelfestival-Projekte immer wieder auch international Aufmerksamkeit erregt und wurden mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.