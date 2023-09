Liebeslieder mit dem Birgit Denk Trio in Pressbaum

„Des muss wohl Liebe sein“ heißt es am Freitag, 29. September in der Villa Kunterbunt. Das Konzert vom Birgit Denk Trio startet um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Ein bunter Strauß von Liebesliedern aus dem eigenen Schaffen, in Dur und in Moll, wird an diesem Abend spielfreudig, launig, festlich eingepackt in „Gschichtln“ im Trio dem Publikum überreicht. Die Lieder erzählen von Eros und von Amor, ohne Angst vor Kitsch und Pathos, und sind dann doch wieder wienerisch ranzig bis sarkastisch. Ein Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen.