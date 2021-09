„Alle 365 kann ich ja nicht aufhängen. Wer die Wahl hat, hat die Qual“, lachte Christine Fötsch dieser Tage, als sie vor ihren ausgebreiteten, heuer und im Vorjahr entstandenen Bildern saß. Aus dem Zyklus der kleinen, mit Affirmations-Texten versehenen Kunstwerke gestaltete die pensionierte Lehrerin und passionierte Malerin bereits einen Kalender (die NÖN berichtete). Nun stellt sie einen Teil dieses Zyklus in Eichgraben, in der Villa ihres 2016 verstorbenen Malerei-Lehrers Lothar Bruckmeier, aus, wo auch der VKK (Verein für Kunst und Kultur Eichgraben) angesiedelt ist.

Verein für Gegenwartskunst

Seit 1974 besteht dieser Verein für Gegenwartskunst. Von Mai bis Oktober werden Kunstausstellungen, Konzerte und Literaturveranstaltungen von hoher Qualität geboten. Das solcherart genutzte Denkmaljuwel ist der letzte noch in seiner ursprünglichen Form erhaltene Bahnhofs- und Ausflugsgasthof mit Jugendstilsaal an der Westbahnstrecke, Witwe Elfriede und Sohn Stephan Bruckmeier fragten Fötsch, ob sie an der heurigen Vernissage teilnehmen wolle. „Lothar Bruckmeier begleitete mich einige Jahre, das war eine große Ehre für mich. Er gab mir so viel mit, das kann ich alles gar nicht umsetzen“, schwelgt Fötsch im Gespräch mit der NÖN in Erinnerungen.

Werke in verschiedenen Techniken ausgeführt

Ihre in verschiedenen Techniken ausgeführten Spontanarbeiten wird Christl Fötsch gemeinsam mit Werken der Malerinnen Eva Riebler und Moje Menhardt ab kommendem Samstag unter dem Motto „Starke Frauen aus Niederösterreich“ zeigen. Die ehemalige Purkersdorfer Kulturstadträtin Ingrid Schlögl nimmt die Eröffnung vor. „Wir baten sie als starke Frau der Region darum, da sie einen großen Bezug zur Kunst in unserer Gegend hat“, erzählt Fötsch, die in den VKK auch anlässlich ihrer Pensionierung zu einem Fest geladen hatte und den Verein sowie den großen Erhaltungsbedarf des Hauses gerne unterstützt.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Christine Fötsch bei der Auswahl ihrer heuer und im Vorjahr entstandenen Bilder für die Vernissage in Eichgraben. privat

Die gezeigten Werke sind ein Herzensprojekt von ihr, „denn gerade während der Lockdowns war es notwendig, gute Vibes hinauszusenden“, so die inspirierte und inspirierende kraftvolle Frohnatur. Die zum Thema und der Philosophie ihrer Serien-Botschaften weiter erläutert: „Ich wollte jeden Tag etwas Positives zum Mitnehmen in den nächsten schaffen.“

Die Künstlerin wird selbst nicht nur während der Ausstellungseröffnung, sondern noch an drei weiteren Veranstaltungsabenden anwesend sein.