Der Elternverein der Volksschule und Sonderschule Purkersdorf ist sehr aktiv und führte im letzten Schuljahr etwa ein Gütesiegel für Geschäfte und Gewerbetreibende ein, die die Aktivitäten des Vereins Förderer unterstützen. Wichtigstes Ziel des Vereins ist, eine klassenlose Schule zu ermöglichen.

„Wir möchten gerne dazu beitragen, dass unsere Kinder in einem Umfeld groß werden, das nicht von sozialen Unterschieden geprägt ist. Unserem Motto ‚Kein Kind bleibt zurück‘ wollen wir auch in diesem Schuljahr treu bleiben“, erklärt die stellvertretende Elternvereins-Vorsitzende Luana Baumann-Fonseca. „Diese Unterstützungsarbeit können wir natürlich nur mithilfe der Lehrer schaffen“, betont sie. Um sicherzustellen, dass das Geld nur für schulspezifische Dinge ausgegeben wird, zahlt der Verein den Beitrag an die Klassenlehrerinnen aus.

Darüber hinaus greift der Verein auch wieder einzelnen Klassen bei der Umsetzung von Projekten unter die Arme, so etwa bei der Fahrradprüfung der

4. Klassen oder den Projekttagen der 3. Klassen. „Um für diese Aufgabe wieder genügend Geld zur Verfügung zu haben, planen wir auch dieses Jahr wieder verschiedene Veranstaltungen“, informiert Baumann-Fonseca. Auf dem Programm stehen das Schulfest vor den Sommerferien, der Keksverkauf am Elternsprechtag, die Schultaschenmesse und der Flohmarkt.

Charity-Veranstaltung für Kinder-Reha

Ein Schwerpunkt im aktuellen Schuljahr wird eine Charity-Veranstaltung zugunsten des „Fördervereins Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in Österreich“ sein. Initiiert hat das Projekt Tascha Bergmann, Lehrerin in der 2A. Unter dem Titel „Tasha Bergmann & Friends - Von Kindern für Kinder“ singen am 21. Dezember bekannte Sänger gemeinsam mit Kindern der Volksschule für einen guten Zweck in der „Bühne“.

Ein Thema, das dem Elternverein auch am Herzen liegt, ist der sichere Schulweg. Hier soll ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es Kindern guttut, zumindest einen Teil des Schulwegs alleine zu gehen. „Die aktuelle Verkehrssituation rund um die Schule stellt nicht selten eine Gefahr für die Kinder dar. Autos, die am Gehsteig parken, wenden, rückwärtsfahren“, so Baumann-Fonseca. An einer Lösung wird gemeinsam mit der Gemeinde gearbeitet. „Eine der Ideen ist es, die Schulstraße zu Stoßzeiten mit einer mobilen Sperre abzuriegeln.“

Nähere Infos gibt es auch auf der neuen Website des Vereins: www.vspurkersdorf.ac.at/elternverein/.