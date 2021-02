Manuela Dundler-Strasser hat im September 2020 die Leitung der Volksschule Purkersdorf übernommen. Die NÖN plauderte mit der neuen Direktorin über ihren Start mitten in der Corona-Pandemie und den derzeitigen Schulalltag.

NÖN: Wie geht es Ihnen als Direktorin in solch einer herausfordernden Zeit?

Manuela Dundler-Strasser: Mir geht es sehr gut. Ich bin mit Freude und Enthusiasmus in die neue Aufgabe hineingestartet. Trotz Corona habe ich beides nicht verloren.

Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie die Schule übernommen haben?

Nachdem wir im Frühjahr schon einen ersten Lockdown hatten, konnte ich mich schon ein bisschen damit auseinandersetzen – damals noch als Lehrerin. Es war aber nicht vergleichbar mit den Maßnahmen im Herbst und Winter. Die Aufgaben, Organisation und generell die Herausforderungen waren um mehrere Levels höher als noch im Frühjahr.

Welche Herausforderungen galt es da etwa zu bewältigen?

Eine große Herausforderung war die Kommunikation. Ein großes Ziel von mir war, dass ich alle Eltern gleichzeitig erreiche und das habe ich geschafft. Die große Hürde war am Anfang, ob das auch wirklich funktioniert. Im Endeffekt war ich dann begeistert, wie toll das eigentlich funktioniert. Die zweite große Herausforderung war die Schließung der Schule und die damit verbundene Betreuung, die es zu gewährleisten galt. Die Kinder mussten angemeldet und die Gruppen angemeldet werden. Mit der Zeit hat man aber gemerkt, dass alle müde wurden, sprich die Eltern haben ihre Kinder in die Schule geschickt, aber nicht mehr angemeldet. Das war dann schon eine Challenge, das zu bewerkstelligen.

Eine große Herausforderung war die Kommunikation

Wie viele Eltern beziehungsweise Kinder nahmen die Betreuung in Anspruch?

Zuletzt waren zwischen 150 und 170 Kinder von insgesamt 414 in der Schule. Es wurde im Laufe der Zeit immer mehr.

Wie wurden die Kinder während der Schulschließungen betreut?

Einerseits wurden sie pädagogisch betreut, das heißt, die Kinder haben am Vormittag ihre Arbeitsaufträge gemeinsam mit den Klassenlehrern und -lehrerinnen gemacht. Wir haben aber auch darauf geschaut, dass wir mit den Kindern viel hinausgehen und auch schöne Dinge machen. Wir haben ihnen zum Beispiel etwas vorgelesen oder zusammen den Jerusalemer-Dance einstudiert, den wir auch aufnehmen wollen. Uns war schon sehr wichtig, dass sie nicht nur in die Schule kommen, um Aufgaben zu machen, sondern auch, um gemeinsam etwas tun zu können.

Wie waren grundsätzlich die ersten Wochen für Sie als Direktorin?

Ich bin sehr froh, dass wir den ersten Schultag noch ohne Masken erleben durften. Wir haben zwar ohne Masken, aber auch ohne Eltern das neue Schuljahr begonnen. Es hat alles wunderbar geklappt. Dann ist die Maskenpflicht gekommen und die Zeit hat ihren Lauf genommen.

Ich bin sehr froh, dass wir den ersten Schultag noch ohne Masken erleben durften

Wie funktioniert die Kommunkation mit den Eltern?

Die Kommunikation mit den Eltern wurde immer aktiver. Wir haben sie laufend informiert, etwa darüber, dass die Kinder nicht den ganzen Vormittag den Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, sondern nur außerhalb der Klasse. Zu Beginn war das nämlich schon ein großes Thema. Dann mussten wir von den Eltern Einverständniserklärungen einholen, dass die Kinder in der Schule getestet werden können. Das war auch eine große Aufregung. Die haben wir aber bis jetzt nicht gebraucht. Das waren bisher die beiden großen Aufreger, die wir gut gemeistert haben. Bis Weihnachten waren wir sogar Corona-frei. Kurz vor Weihnachten waren aber einige Kinder positiv. Es kamen dann aber glücklicherweise die Ferien, sodass sich das Virus in der Schule nicht weiterverbreiten konnte.

Jetzt muss in den Schulen getestet werden. Wie wird das angenommen?

Am Montag wurden einige wenige Kinder von insgesamt 414 nicht getestet, die werden jetzt im Home-Schooling unterrichtet.

Wie stehen Sie den Maßnahmen gegenüber?

Ich finde die Testungen sehr sinnvoll und finde es auch gut, dass wir es in der Schule machen dürfen. Ich denke, dass man hier Sicherheit bieten kann. So können wir einen halbwegs normalen Schulalltag gewährleisten. Bevor wir allerdings testen dürfen, brauchen wir das Einverständnis der Eltern. Bei den ersten Einverständniserklärungen, die wir im November eingeholt haben, wollten einige Erziehungsberechtigte nicht, dass ihre Kinder getestet werden.

​​​​​​​Ich finde die Testungen sehr sinnvoll und finde es auch gut, dass wir es in der Schule machen dürfen

Wenn die Kinder nicht getestet werden können, dürfen sie die Schule auch nicht besuchen...

Wenn die Kinder zuhause bleiben, ist das mit einer großen Herausforderung verbunden. Es müssen sowohl die Kinder in den Klassen, als auch jene im Distance-Learning beschult werden. Deswegen hoffe ich, dass so viele Kinder wie möglich in die Schule kommen dürfen.

Wie werden die Kinder, die daheim sind, unterrichtet?

In den meisten Fällen wird es wieder so sein, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen bei den Kindern am Nachmittag melden und ihnen bei den Aufgaben behilflich sind. Die Volksschüler bekommen wöchentlich Arbeitsmaterial und einen Wochenplan, in dem genau steht, wann sie was machen sollen. Nach einer Woche werden die fertig ausgearbeiteten mit neuen Materialien mit der Lehrerin beziehungsweise dem Lehrer ausgetauscht.

Manche Kolleginnen schalten die Kinder im Home-Schooling parallel zum Präsenz-Unterricht online dazu. Das Kind kann dann fast normal – nur von zuhause aus – mitlernen.

Ein großes Ziel ist deshalb auch die schrittweise Digitalisierung der Schule – wie etwa die Ausstattung mit Smart-Boards und Beamer. Ich bin diesbezüglich auch in engem Kontakt mit Gerald Pistracher, dem Obmann vom Schulausschuss.

Während des ersten Lockdowns waren sie noch als Lehrerin an der Volksschule tätig. Was hat sich seitdem geändert?

Wir sind besser geworden, vor allem was Flexibilität angeht, und wir sind online besser aufgestellt. Es haben mehr Online-Treffen mit den Schülerinnen und Schülern stattgefunden als noch im Frühjahr. Viele haben mittlerweile auch die Scheu verloren, online zu unterrichten oder uns online zu treffen. Teilweise haben auch die Elternsprechtage online stattgefunden.

Ich glaube, dass wir da sehr viel dazugewonnen haben, und das ist gerade im Bereich der Volksschule nicht so einfach und selbstverständlich. Aber das hat in vielen Klassen wirklich sehr gut funktioniert. Wir mussten auch unsere Konferenzen online abhalten. Viele Kollegen hatten diesbezüglich Bedenken. Aber ich bin sehr stolz, dass wir das schlussendlich erreicht haben. Das war vor einem Jahr noch undenkbar.

Wir sind besser geworden, vor allem was Flexibilität angeht, und wir sind online besser aufgestellt

Wie geht es den Schülerinnen und Schülern mit der derzeitigen Situation?

Bis Weihnachten sind die Schülerinnen und Schüler gut damit umgegangen. Seit den Weihnachtsferien merken wir schon, dass die Kinder im Verhalten teilweise auffälliger wurden. Sie haben auch geäußert, dass sie das so nicht mehr wollen, dass sie ihre Freunde wieder treffen und auch wieder in die Schule gehen wollen. Sie möchten ihr normales Leben wieder zurückhaben. Das haben wir vor allem in den letzten vier Wochen gespürt. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wir wieder starten dürfen. Für die Kinder ist das extrem wichtig.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir wieder ein normales Schulleben ohne Testungen und Masken. Vor allem auch, dass wir mit den Kindern wieder Ausflüge, wie etwa in Museen, machen dürfen und auf Schullandwoche fahren können – unter normalen Bedingungen, wie wir es bis vor der Corona-Pandemie gewohnt waren.