Dokotoren-Band sorgte für heißes Konzert, im Gedenken an ehemaligen Bandleader Stephan Löchli, den sie hoch leben ließen.

Wenn man denkt, es geht eigentlich nicht mehr heißer, dann kommen die Mad Docs in die Bühne und heizen dem begeisterten Publikum noc mehr ein.

Um ihrem verstorbenen Freund Stephan Löchli zu gedenken, der dieser Tage seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, schwang sic die Band auf die Bühne, um ihm ein würdiges Gedenkkonzert zu spielen.

Das Programm bestritten Mad Doc and the Medicine Show, Stephans erste von ihm gegründete Rockband, Sgt. Potschka´s Lonely Hearts Club Band, Stephans Beatlesprojekt, und die bewährten Bläser der Untouchables. Der Reinerlös kam dem Verein zur Bekämpfung von Hunger und Elend in der demokratischen Republik Kongo, zugute.

Das Konzert zelebrierten Wolfgang Grünzweig, Rudi Ehrenberger, Maresi Bretschneider; Martin Kohlmann, Reinhard Walter, Thomas Potschka, Christian Rabitsch, Willie Graf, Karl Takats und Heli Deinböck.