Viele Künstler waren in der Purkersdorfer Bühne versammelt, um ihr Programm für den Kultursommer persönlich vorzustellen. Die große Eröffnung beginnt am 7. Juni um 13 Uhr. Diesmal wurde der Schlosspark als Location reaktiviert. Chronologisch ist dann das erste große Highlight Chris Norman, der am 15. Juni im Rahmen des Purkersdorfer Kultursommer am Hauptplatz spielt, gefolgt von Minisex am 6. Juli in der Bühne. Vom 21. Juni bis zum 13. Juli hat das Theater Purkersdorf seinen großen Auftritt. Im Steinbruch Dambach werden "Der Räuber Hotzenplotz" und "Buona Sera, Mrs. Campbell" inszeniert.

Was ist ein Operettenbuffo?

Thomas Malik und Andreas Sauerzapf bringen dem Publikum dann am 2. August näher, was der "Operettenbuffo" ist. Noch dazu in einer Doppelconference. Lokalmatadore wie Ulli Bäer und Ulli Winter, sowie Clemens Schaller runden das Programm ab.

Mehr zum Programm erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe der Purkersdorfer NÖN.