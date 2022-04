Konzert in der Bühne Purkersdorf: „Jeder bringt Einflüsse rein“

Werbung TLI Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Auf ein ganz besonderes Konzert darf man sich am Freitag (22. April) in der Bühne Purkersdorf freuen. Das Trio Paier-Valcic-Preinfalk – bestehend aus Klaus Paier, Asja Valcic und Gerald Preinfalk – wird gemeinsam ein tolles Programm zum Besten geben.

„Man darf sich auf Kompositionen von allen drein freuen“, berichtet Cellistin Asja Valcic. Klassische Elemente sind ebenso zu hören, wie Jazz. „Jeder bringt seine Einflüsse rein. Ich bin in Kroatien geboren, daher wird es auch Stücke vom Balkan geben“, verrät Valcic, die erst seit knapp zwei Jahren mit Klaus Paier und Gerald Preinfalk gemeinsam auftritt. „Dem Trio gingen jeweils Duos voraus, die es schon sehr lange gibt“, erzählt die Musikerin, die als Wunderkind gilt.

Schon mit sieben Jahren hat sie im Orchester gespielt. „Ich habe sehr schnell gelernt und musste nur wenig üben“, sagt sie. Mit fünf Jahren ging sie in die Musikschule, eigentlich um Klavier zu lernen. „Das konnten sich meine Eltern aber nicht leisten, deswegen wurde mir das Cello zugeteilt. Dieses Instrument bekam man nämlich von der Musikschule geliehen“, sagt die Musikerin.

Bis heute hat sie es nicht bereut. „Das Cello ist der menschlichen Stimme am nächsten. Ich bin sehr froh, dass alles so gekommen ist. Für mich ist es eines der schönsten Instrumente“, so Valcic, die am Freitag quasi in ihrem Wohnzimmer spielt.

Schließlich wohnt die Musikerin mit ihrer Familie schon seit 2005 in Pressbaum und fühlt sich sehr wohl in der Region.

