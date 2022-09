Styling-Tipps: Mit den Kindern gemeinsam shoppen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Was macht man, wenn man kurvige Teenager oder kurvige Kinder zu Hause hat? Das wird in der Gesellschaft leider nicht gerne gesehen. Die Kinder und Jugendlichen werden oft in der Schule gemobbt und das sitzt bei ihnen meist tiefer, als man glaubt. Dennoch wollen sie sich gut anziehen und jeden Modetrend mitmachen. Deswegen hier meine Tipps für glückliche kurvige Teenager.

Bei T-Shirts ist wichtig zu beachten, dass diese in A-Form, sprich leicht ausgestellt und nicht slimfit, zu tragen sind. Keine eng anliegenden Leiberln sondern lieber etwas weiter geschnitten. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann man auch mal zu Oversized Mode greifen.

Bei Hosen gilt: Jeder Jugendliche mit einer kurvigen Figur sollte sehr hoch geschnittene Hosen tragen – keine Baggy-Jeans und keine Hüfthosen. Denn leider ist der Trend oft so, dass diese sehr hinuntergezogen werden, was zwar lässiger aussieht, aber so wirkt, als ob die Jungs und Mädels die Hosen gleich verlieren würden, und das sieht nicht gut aus. In dem Fall sind weite Jeans mit hohem Bund besser.

Ein großer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man für kurvige Kids Kleidung für Erwachsene kauft, statt zu Kindergrößen zu greifen. Erwachsene haben eine ganz andere Schnitt- und Passform als Kinder und Jugendliche, nämlich viel länger in der Gesamtlänge, vor allem in der Leibhöhe, das passt keinem Kind und schaut dann komisch aus. Deswegen bitte unbedingt ins Kindergeschäft gehen, um sich dort perfekt beraten zu lassen und wirklich auch die ideale Mode für Kinder zu kaufen.

Schnitt und Farbe müssen passen

Beim Einkaufen mit den Kindern sollten sich die Eltern viel Zeit nehmen. Nicht nur der Schnitt und die Farbe müssen passen, sondern auch die Beweglichkeit und die Reißfestigkeit. Wenn sich ein Kind hinsetzt, bückt, auf den Schulsessel setzt, darf nichts reißen, weil es zu eng ist oder weil es vom Material her nicht stimmt. Immer Kleidung mit hohem Elasthan-Anteil kaufen, dann sitzt alles besser. Wichtiger Tipp – geht nie ohne eure Kinder einkaufen. Sie sind kleine Persönlichkeiten und haben ihren eigenen Stil und Geschmack. Und als Eltern, Oma und Opa sollte man mit Rat und Tat zur Seite stehen.

