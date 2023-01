Ein Podcast über alte Villen: Geschichte für Generationen festhalten

Werbung

„Die Villen im Wienerwald brauchen eine Bühne und die möchte ich Ihnen geben“, sagt Anja Rechberger. Also hat die Purkersdorferin ihren eigenen Podcast „Wienerwald Villa erzählt“ gestartet, darin kommen Villenbesitzer und Experten zu Wort.

„Mich begeistern die vielen Geschichten von alten Gebäuden und was dort stattgefunden hat. Ich finde es faszinierend, zu wissen wer hier gelebt hat und vor allem wie“, meint Rechberger, die mit ihrem Mann Claus Rechberger selbst eine alte Villa gekauft hat, die sie gerade saniert.

„Es ist teilweise ein Wahnsinn, was man alles noch herausfinden kann, obwohl es schon so lange her ist“, sagt sie. So habe sie in ihrer Villa ein Tagebuch gefunden, darin erzählt eine Gästin, dass sie dort sonntags eingeladen war und gemeinsam Englisch und Französisch gelernt wurde. „Das sind so ganz einfache Dinge, aber die zeichnen das beste Bild, wie das Leben in der Villa damals war“, meint Rechberger.

Die Purkersdorferin arbeitet selbst als Immobilienmaklerin und stellt auch ihren Kunden immer als Erstes die Frage, was sie in ihrem Zuhause so machen. „Es interessiert mich einfach, wie die Menschen leben.“

Durch Schiele-Haus entstand Podcast

Die Idee zu ihrem Podcast entstand eigentlich schon eineinhalb Jahre, bevor sie ihn gestartet hat. „Als Immobilienmaklerin hatte ich mit einem Haus in Neulengbach zu tun, in dem Egon Schiele einmal gelebt hat. Da habe ich das erste Mal begonnen mich intensiver mit der Geschichte eines Hauses zu befassen und sofort Feuer gefangen“, so Rechberger.

Die Recherchearbeit und das Graben in historischen Unterlagen sei eine große Leidenschaft von ihr geworden. „Es macht mich fast süchtig“, schmunzelt die Purkersdorferin. Die sich dann gedacht hat, dass es so viele Häuser und Villen im Wienerwald gibt, in denen weniger berühmte Menschen wohnen, die aber trotzdem eine spannende Geschichte zu erzählen haben.

„Und so möchte ich den Villen und ihren aktuellen Bewohnern auch die Möglichkeit geben, ihre Geschichte für die nächsten Generationen zu bewahren“, erklärt die Purkersdorferin.

Wichtig ist ihr, dass sie mit ihren Interviewpartnern gut reden kann „und sie nicht ganz schüchtern sind“, fügt sie hinzu und freut sich, dass auch schon Freundschaften mit Interviewpartnern entstanden sind. „Ich schätze Dieter Halama zum Beispiel sehr, er hat ein so umfangreiches und tiefes Wissen über die Häuser und Villen im Wienerwald. Wir haben uns lange nach der eigentlichen Podcastaufnahme noch weiter sehr gut unterhalten.“

Spannend fand Rechberger auch das Interview mit Nora Kahlig. Sie sei nach der ersten Besichtigung des Hauses der Überzeugung gewesen, dass sie diese Villa bestimmt nicht kaufen würde, hat es aber später doch getan. „Das zeigt so gut, was so ein Haus mit einem machen kann und wie es einen anfangs einfach überwältigt“, so Rechberger, die künftigen Interviewpartnern die „Angst“ nehmen will, nur wenig über ihre Villa erzählen zu können.

„Darum geht es gar nicht, ich will ja auch das Heute einfangen und die Geschichten der aktuellen Bewohner mit ihren Häusern erzählen“, meint die Purkersdorferin. Pro Podcast-Folge benötigt Rechberger zehn bis 15 Stunden – abhängig von Thema und Rechercheaufwand. Ab diesem Jahr erscheint der Podcast jeden ersten Sonntag im Monat.

Villen-Abriss als komplexes Thema

Neben Geschichten erzählen hat Rechberger noch ein weiteres Motiv für ihren Podcast: „Es gibt in der Öffentlichkeit immer wieder Diskussionen, wenn eine Villa abgerissen oder umgebaut werden soll, die ich teilweise sehr oberflächlich finde.“ Als Immobilienmaklerin wisse sie, dass das ein komplexes Thema sei, bei dem es viel mehr Beteiligte und Umstände gebe, als oft dargestellt werde.

„Ich finde es sehr traurig, wenn eine schöne alte Villa abgerissen wird, weiß aber, dass hier meist keine leichtfertige Entscheidung dahinter steht“, so Rechberger, die auch eine höhere Aufmerksamkeit und Präsenz für die Villen zu schaffen und so zu ihrem Schutz beizutragen will.

