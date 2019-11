Über 60 Personen wurden heuer bei der Ehrensitzung im Stadtsaal mit „Dank und Anerkennung“ sowie der Silbernen und Bronzenen Ehrennadel der Stadtgemeinde ausgezeichnet. „So viele wie noch nie“, wie Bürgermeister Stefan Steinbichler betonte.

Hauptpunkt war aber die Verleihung des Ehrenrings an den Christian Matzka. Die Laudatio für ihn hielt Karl Schlögl, unter dem Matzka acht Jahre lang Vizebürgermeister war. „Ich habe mich gefreut, dass ich einige Worte an dich richten darf. Am Anfang hat man ja gesagt, dass wir zwei Typen sind, die sich nicht vertragen. Aber wir haben eine gute politische Ehe ohne Seitensprünge geführt“, schmunzelte Schlögl. Matzka sei für ihn immer ein wichtiger Ratgeber gewesen: „Das, was du gesagt hast, hat Hand und Fuß gehabt. Du warst ein Politiker für das Feine.“

Legendär sei Matzkas Rede bei den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Stadterhebung. „Du hast allen die Show gestohlen, als du die Landeshauptfrau mit Maria Theresia verglichen hast“, so Schlögl und wies auch auf seinen umfangreichen Einsatz für die Stadt hin, wie zu Beispiel seine Tätigkeit als Obmann des Stadtverschönerungsvereins oder als Kustos des Stadtmuseums. Auch das von Matzka organisierte Hildegard-Jone-Symposium habe viel Beachtung gefunden. „Danke für deine großartige Arbeit und deine Freundschaft. Danke, dass du einer von uns bist. Ich hoffe, dein weinendes Auge ist jetzt im Polit-Ruhestand auch kleiner als das lachende“, meinte Schlögl abschließend. „Man findet es gut, dass man anerkannt wird“, freute sich der ehemalige Vizebürgermeister und zeigte sich gerührt von Schlögls Rede.

Danke von allen Parteien

„Was wäre die Stadt ohne die Ehrenamtlichen – Danke für euer Engagement“, so Bürgermeister Steinbichler. Vereine und Blaulichtorganisationen konnten Mitglieder vorschlagen, die sich besonders einsetzen. Einstimmig beschlossen wurden die Ehrungen in der Gemeinderatssitzung. Stadträtin Ingrid Schlögl fand für alle geehrten Personen persönliche Worte und betonte: „Bitte fassen Sie diese Ehrung nicht als Höhepunkt Ihrer Tätigkeit aus. Bitte machen Sie weiter.“

Ein Danke kam auch von ÖVP-Gemeinderat Andreas Kirnberger, der auf die vielen ehrenamtlichen Stunden hinwies: „Ohne euch könnte der soziale Standard nicht aufrecht erhalten werden. Vielen Dank.“

Für Marga Schmidl von den Grünen stellt die ehrenamtliche Tätigkeit eine wichtige Säule der Gemeinschaft dar: „Darauf können Sie stolz sein.“